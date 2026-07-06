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Casa Albă: cel mai mare muzeu din SUA, acuzat că „rescrie istoria Americii”, chiar de Ziua Independenței

Administrația Trump a publicat duminică, chiar de Ziua Independenței Statelor Unite, un amplu raport intitulat Saving America’s Story. În documentul de peste 160 de pagini, Muzeul Național de Istorie Americană, parte a Institutului Smithsonian, este acuzat că și-a abandonat misiunea de educație istorică în favoarea activismului politic.
Casa Albă: cel mai mare muzeu din SUA, acuzat că „rescrie istoria Americii”, chiar de Ziua Independenței
Maria Miron
06 iul. 2026, 05:55, Știri externe
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Smithsonian este una dintre cele mai mari instituții culturale din Statele Unite, un complex de muzee, centre de cercetare și expoziții finanțat în mare parte din fonduri publice și considerat o referință în prezentarea istoriei americane.

Realizat de echipa de strategie internă a lui Trump

Raportul a fost realizat de Consiliul pentru Politici Interne al Casei Albe în baza unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump privind „restabilirea adevărului și echilibrului în istoria americană”. Potrivit administrației Trump, muzeul nu mai prezintă istoria Statelor Unite ca pe o narațiune comună, ci ca pe un instrument politic.

Autorii documentului susțin că muzeul a trecut de la „educație istorică și cercetare academică” la „activism politic”, iar expozițiile sale transmit o imagine predominant negativă asupra Statelor Unite.

În linie cu retorica lui Donald Trump

„Această schimbare de la istorie la activism este documentată în mod clar în raport”, susțin reprezentanții Casei Albe, care acuză conducerea muzeului că folosește istoria ca „instrument al justiției sociale” și că încearcă să „reformuleze narațiunea tradițională a Statelor Unite”.

În actuala prezentare, Statele Unite sunt descrise în principal prin prisma unor teme precum sclavia, rasismul, inegalitatea sau conflictele sociale, în timp ce rolul fondatorilor și al momentelor istorice fondatoare ar fi diminuat, potrivit raportului. Ideea este în linie cu retorica frecventă a lui Donald Trump, care a criticat în mod repetat accentul pus pe sclavie și rasism în prezentarea istoriei americane și a pledat pentru o narațiune mai orientată spre fondatori și realizări.

Mesaj controversat propus de echipa lui Trump

Casa Albă acuză, de asemenea, muzeul că nu acordă suficient spațiu unor figuri istorice precum George Washington sau Thomas Jefferson și că anumite momente simbolice ale istoriei americane sunt tratate marginal sau reinterpretate critic.

Documentul critică și modul în care este prezentată colonizarea Americii, dar și modul în care sunt interpretate unele sărbători naționale sau simboluri istorice, susținând că acestea sunt scoase din context sau prezentate printr-o lentilă exclusiv critică.

Echipa de strategie internă a președintelui merge și mai departe, afirmând că muzeul ar trebui să afișeze la intrare un mesaj de avertizare pentru vizitatori: „Expozițiile din acest muzeu au fost realizate de oameni care nu vor ca dumneavoastră să vă iubiți țara”.

Muzeul, „capturat ideologic”

Raportul susține până la final că Muzeul Național de Istorie Americană ar fi fost „capturat de o ideologie activistă”, care ar afecta modul în care este prezentată istoria Statelor Unite și ar submina caracterul unificator al narațiunii naționale.

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