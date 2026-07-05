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Netanyahu, de Ziua Independenței SUA: Dușmanii noștri strigă „Moarte Americii! Moarte Israelului!”

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a transmis sâmbătă un omagiu Statelor Unite cu ocazia aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței. Liderul israelian spune că Israelul și SUA au „dușmani comuni”, iar valorile pe care cele două state le împărtășesc „sunt atacate”.
Netanyahu, de Ziua Independenței SUA: Dușmanii noștri strigă „Moarte Americii! Moarte Israelului!”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
05 iul. 2026, 04:00, Știri externe
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Într-un mesaj video publicat pe platforma X, Netanyahu a felicitat Statele Unite pentru aniversarea a 250 de ani de independență și a descris America drept un simbol al libertății.

„Astăzi, Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de independență. 250 de ani de libertate. 250 de ani în care au apărat libertatea”, a declarat premierul israelian.

El a adăugat că „America a fost cea mai mare forță a libertății pe care lumea modernă a cunoscut-o”, iar Israelul este „mândru să îi fie alături”, deoarece alianța dintre cele două state este construită „nu doar pe interese comune, ci și pe valori comune”.

„Tiranii strigă: Moarte Americii! Moarte Israelului!”

Netanyahu a susținut că valorile împărtășite de cele două țări sunt amenințate de adversari comuni.

„Tiranii cu care ne confruntăm strigă: «Moarte Americii! Moarte Israelului!». Ei cred că libertatea și democrația sunt slabe. Se înșală”, a declarat liderul israelian.

Potrivit acestuia, alianța dintre Statele Unite și Israel reprezintă o garanție pentru apărarea libertății și a democrației.

„Când America și Israelul sunt unite, libertatea stă neclintită. Împreună apărăm libertatea. Împreună ne apărăm civilizația comună”, a afirmat Netanyahu.

Ziua SUA, marcată de o amintire personală

Premierul israelian a dezvăluit că Ziua Independenței SUA are o semnificație personală aparte. El a amintit că, în urmă cu 50 de ani, în timpul celebrării bicentenarului american, Israelul desfășura Operațiunea Jonathan de la Entebbe, în urma căreia peste 100 de pasageri ai unui avion Air France deturnat în Uganda au fost salvați.

Netanyahu a evocat moartea fratelui său, Yonatan Netanyahu, comandantul operațiunii, spunând că acesta „și-a dat viața pentru ca alții să poată trăi”.

„La mulți ani, America! Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii, Israelul și marea noastră alianță”, a transmis Netanyahu în mesajul adresat americanilor.

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