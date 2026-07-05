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Furtunile perturbă festivitățile din Washington. Americanii au fost evacuați din National Mall

Autoritățile americane au evacuat, în cursul serii de sâmbătă, participanții la festivitățile organizate în National Mall, după ce au fost emise avertizări privind furtuni puternice care se apropiau de Washington. Oamenii au fost îndrumați să se adăpostească în muzeele din apropiere.
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Maria Miron
05 iul. 2026, 03:42, Știri externe
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La momentul evacuării, autoritățile nu au precizat dacă programul festivităților dedicate celor 250 de ani de independență a Statelor Unite va fi modificat.

Potrivit BBC, avertizările meteorologice au fost emise chiar în momentul în care echipele de televiziune își instalau echipamentele pentru transmiterea în direct a evenimentului „Salute to America”. Jurnaliștii și personalul tehnic au fost instruiți să își strângă echipamentele și să se adăpostească.

Personalul de securitate i-a îndrumat pe cetățeni către muzeele din apropiere, unde să se adăpostească până la trecerea furtunii.

Clădiri publice deschise pentru cetățeni

Lista locurilor în care participanții s-au putut adăposti a inclus Memorialul Thomas Jefferson, monument dedicat celui de-al treilea președinte american, clădirea Ronald Reagan și sediile departamentelor Comerțului, Educației și Agriculturii.

„Siguranța invitaților, artiștilor și a personalului nostru este prioritatea principală”, au transmis organizatorii, care le-au cerut tuturor să părăsească zona evenimentului și să se pună la adăpost. Polițiști și agenți ai Secret Service au fost văzuți ajutând oamenii să evacueze spațiul destinat festivităților.

Cozi uriașe la punctele de control

Cu puțin timp înainte de avertizările de furtuni, accesul într-o stație de metrou din apropierea National Mall a fost restricționat temporar din cauza numărului mare de persoane. Călătorii nu au fost lăsați să iasă din stație, deoarece autoritățile au considerat că zona National Mall era deja prea aglomerată.

Stația a fost redeschisă după aproximativ o jumătate de oră, însă oamenii au fost nevoiți să aștepte la cozi care se întindeau pe mai multe străzi pentru a trece prin punctele de control ale Secret Service, serviciul federal responsabil de protecția președintelui Statelor Unite și de securitatea evenimentului.

„O dată în viață”, spun participanții

La Washington au ajuns oameni din toate colțurile Statelor Unite pentru a participa la festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de independență. Mulți dintre ei au declarat pentru sursa citată că este un eveniment „o dată în viață”, având în vedere că niciuna dintre generațiile prezente nu va mai prinde o astfel de aniversare.

Participanții au descris atmosfera drept una de sărbătoare, în ciuda temperaturilor extreme.

Unii au spus că și-au planificat călătoria încă din anul trecut, iar alții au încercat să facă față caniculei cu apă, ventilatoare portabile, umbrele și înghețată, considerând că experiența merită efortul.

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