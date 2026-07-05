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Incendiu pe Podul Brooklyn în timpul focului de artificii de 4 Iulie. Spectacolul a început mai devreme din cauza furtunilor

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara pe Podul Brooklyn din New York, în timpul spectacolului de artificii organizat cu ocazia Zilei Independenței a Statelor Unite.
Incendiu pe Podul Brooklyn în timpul focului de artificii de 4 Iulie. Spectacolul a început mai devreme din cauza furtunilor
Sursa foto: captură video Facebook/ABC7 New York
Oana Antipa
05 iul. 2026, 07:24, Știri externe
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Flăcările au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoană nu a fost rănită, relatează Associated Press.

Departamentul de Pompieri din New York a anunțat că două autospeciale au intervenit pentru stingerea incendiului. Intervenția a avut loc cu puțin înainte de ora locală 22:00.

Podul Brooklyn era închis circulației pe durata spectacolului pirotehnic. Imaginile surprinse la fața locului au arătat flăcări și un nor de fum ridicându-se de pe pod.

Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că astfel de incendii pot apărea în timpul spectacolelor de artificii. Din acest motiv, autoritățile țin spectatorii la distanță de zonele de lansare.

Spectacolul de artificii a început mai devreme decât era programat din cauza riscului de furtuni. Fenomenele meteo au dus la anularea sau amânarea altor evenimente organizate pe Coasta de Est a Statelor Unite.

La Washington, participanții aflați pe National Mall au fost evacuați din cauza furtunilor.

Spectacolele cu artificii, nelipsite de la Ziua Independenței

Spectacolul de artificii organizat la New York este unul dintre cele mai urmărite evenimente dedicate Zilei Independenței din Statele Unite. În fiecare an, sute de mii de persoane urmăresc focul de artificii de pe malurile râurilor Hudson și East River, iar milioane de telespectatori îl urmăresc în direct.

Autoritățile mobilizează anual un dispozitiv amplu de securitate pentru desfășurarea evenimentului. Podurile din apropierea zonelor de lansare sunt închise temporar, iar accesul publicului este restricționat în anumite perimetre pentru a preveni incidentele.

Potrivit reprezentanților Departamentului de Pompieri din New York, incendiile de mici dimensiuni provocate de materialele pirotehnice pot apărea în timpul unor astfel de spectacole. Acesta este unul dintre motivele pentru care zonele de lansare sunt atent supravegheate, iar echipajele de intervenție sunt poziționate în apropiere pe întreaga durată a evenimentului.

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