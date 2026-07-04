Spectacol total pe cerul Americii. Cele mai impresionante focuri de artificii programate de 4 Iulie

Cel mai amplu spectacol este programat la Washington, unde focurile de artificii vor fi lansate de pe mai multe platforme amplasate în zona National Mall și de pe barje de pe fluviul Potomac. Organizatorii au anunțat un show de aproximativ 40-45 de minute, considerat cel mai mare organizat vreodată în capitala federală, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

New York, unul dintre punctele de atracție

La New York, tradiționalul spectacol organizat de Macy’s împlinește 50 de ani și promite cea mai grandioasă ediție din istoria sa.

Aproximativ 85.000 de efecte pirotehnice vor fi lansate de pe Podul Brooklyn și de pe mai multe barje amplasate pe East River și Hudson River. Programul include un show cu lasere proiectate pe Podul Brooklyn, cascade de artificii, efecte speciale și tradiționalul final „Golden Mile”, care va ilumina cerul metropolei. Spectacolul va dura aproximativ 27 de minute și va fi transmis în direct la nivel național.

Un alt punct de atracție este orașul Nashville, unde festivalul „Let Freedom Sing!” va combina unul dintre cele mai mari focuri de artificii din Statele Unite cu un concert al Nashville Symphony, efectele pirotehnice fiind sincronizate cu muzica live. Organizatorii au pregătit și un spectacol cu drone, în cadrul uneia dintre cele mai populare sărbători de 4 Iulie din sudul țării.

La Boston, tradiționalul „Boston Pops Fireworks Spectacular” revine pe malurile râului Charles, unde concertul susținut de Boston Pops Orchestra va fi urmat de un amplu foc de artificii, într-un oraș considerat unul dintre simbolurile Revoluției Americane.

Spectacol special de artificii la Podul Golden Gate, din San Francisco

Pe coasta de vest, San Francisco organizează un spectacol special cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență, focurile de artificii urmând să fie lansate din zona Podului Golden Gate și de pe barje amplasate în golf. În același timp, San Diego găzduiește tradiționalul „Big Bay Boom”, unul dintre cele mai mari spectacole pirotehnice din California, desfășurat simultan din mai multe puncte ale golfului.

Aniversarea din acest an este considerată una istorică, deoarece marchează un sfert de mileniu de la adoptarea Declarației de Independență, la 4 iulie 1776. În întreaga țară sunt programate parade, concerte, ceremonii militare și reconstituiri istorice, însă focurile de artificii rămân principala atracție a sărbătorii.

Sărbătoarea este însă afectată în unele state din estul și centrul SUA de un val de căldură extremă. În Washington au fost anulate sau modificate unele evenimente din timpul zilei, însă organizatorii au anunțat că spectacolele de artificii programate pentru seară vor avea loc conform programului, sub măsuri sporite de siguranță.