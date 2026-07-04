Tradiții bizare de 4 Iulie. Cum a ajuns mâncatul de hot-dog un concurs național urmărit de milioane de americani

Poate cea mai cunoscută dintre acestea este concursul de mâncat hot-dogi organizat în fiecare an de Nathan’s Famous, la Coney Island, în New York. Competiția are loc de Ziua Independenței și îi provoacă pe concurenți să consume cât mai mulți hot-dogi în doar 10 minute. Evenimentul este transmis la nivel național și a devenit un adevărat simbol al sărbătorii.

Cum a devenit hot-dogul simbolul zilei de 4 Iulie

Legătura dintre hot-dog și 4 Iulie s-a construit în timp. Preparatul a fost adus în Statele Unite de imigranții germani în secolul al XIX-lea și s-a impus rapid datorită prețului redus și faptului că putea fi preparat ușor la grătar. Astăzi, industria alimentară estimează că americanii consumă aproximativ 150 de milioane de hot-dogi doar pe 4 iulie.

În Florida, sărbătoarea capătă o altă formă neobișnuită. La Key West are loc celebrul concurs de mâncat plăcintă Key Lime, desert emblematic al regiunii. Participanții trebuie să devoreze cât mai repede o plăcintă întreagă, fără să folosească mâinile, într-un spectacol care atrage numeroși curioși.

În statul Missouri, festivalul National Tom Sawyer Days include un concurs inspirat direct din romanul „Aventurile lui Tom Sawyer”. Participanții se îmbracă asemenea personajului creat de Mark Twain și concurează pentru a vopsi o porțiune de gard cât mai repede și cât mai bine, recreând una dintre cele mai cunoscute scene din literatura americană.

Ouă prăjite la soare și alte tradiții neobișnuite din America

O tradiție și mai ciudată poate fi întâlnită în Bristol, Vermont. Aici, echipe formate din trei persoane împing pe stradă toalete de exterior montate pe roți, într-o cursă care are loc în fiecare an de aproape jumătate de secol. Construcțiile trebuie să respecte anumite reguli, iar câștigătorii primesc un trofeu în formă de toaletă.

În deșertul din Arizona, localitatea Oatman organizează un concurs în care participanții încearcă să prăjească un ou folosind exclusiv energia solară. Cu ajutorul oglinzilor, foliilor metalice și al lentilelor, concurenții trebuie să profite de temperaturile extreme pentru a găti oul în cel mai scurt timp posibil.

O tradiție complet diferită se desfășoară în Hawaii, unde Ziua Independenței este marcată prin eliberarea în Oceanul Pacific a unor țestoase marine crescute în programe de conservare. Evenimentul are loc anual din 1989 și este însoțit de ceremonii și ritualuri inspirate din cultura hawaiiană.

Sărbătoarea care începe la miezul nopții

În Oregon, atenția se mută asupra animalelor de companie. Parada animalelor din Bend, organizată încă din 1924, aduce pe străzi câini, cai, capre, găini și chiar țestoase, toate împodobite în culorile naționale ale Statelor Unite.

Un alt eveniment spectaculos are loc în Gatlinburg, Tennessee, unde parada de Ziua Independenței începe la ora 00:01, imediat după miezul nopții. Considerată „prima paradă din țară” dedicată zilei de 4 Iulie, aceasta atrage zeci de mii de spectatori și peste o sută de participanți.