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Statuie inedită la New York: Hot Dog gigant, „servit” în mijlocul Times Square

O sculptură gigantică în formă de hot-dog a revenit în Times Square din New York. Artiștii au dezvelit, miercuri statuia „Hot Dog: The Second Serving”, o sculptură înaltă de 20 de metri, care surpinde o metaforă a unei societăți schimbate de consumerismul american.
Statuie inedită la New York: Hot Dog gigant, „servit” în mijlocul Times Square
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Sursă foto: Facebook / New York City Photos
Daiana Rob
23 iul. 2026, 15:20, Cultură-Media
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Realizată de artiștii din Brooklyn Jen Catron și Paul Outlaw, sculptura reprezintă o nouă versiune a instalației lor anterioare, „Hot Dog in the City”, prezentată în 2024. Noua operă se numește: „Hot Dog: Cea de-a doua porție”, potrivit Secret NYC. 

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Artiștii afirmă că Times Square a fost locația ideală datorită activității sale constante și diversității publicului, pe care le consideră o reflectare a societății americane, a consumerismului și a spectacolului public.

Această revenire din 2026 reia aceste teme prin prisma celei de-a 250-a aniversări a Americii.

Opera este un corn supradimensionat, tăiat în jumătate, un crenvurst roz și o dungă spectaculoasă de muștar galben.

Ba mai mult, spectaculoasa sculptură lansează periodic rafale de confetti, în Times Square, una dintre cele mai aglomerate piețe pietonale din lume.

 

Nu este prima dată când artiștii vin în Times Square cu acest concept. În 2024, statuia cu aceeași temă a devenit virală. Cu toate acestea, pentru acest an, statuia a fost reinventată. Statuia va rămâne în Times Square până în 8 august.

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