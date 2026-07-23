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Șeful Bienalei de la Veneția critică retragerea finanțării UE: O decizie pur politică

Președintele Bienalei de la Veneția, Pietrangelo Buttafuoco, a calificat drept „politică” decizia Uniunii Europene de a retrage o finanțare de două milioane de euro, după revenirea Rusiei la expoziția de artă din acest an.
Șeful Bienalei de la Veneția critică retragerea finanțării UE: O decizie pur politică
Radu Mocanu
23 iul. 2026, 15:42, Cultură-Media
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Președintele Bienalei de la Veneția, Pietrangelo Buttafuoco, a criticat joi decizia Uniunii Europene de a retrage un grant în valoare de două milioane de euro, afirmând că măsura are un caracter politic și nu unul juridic sau cultural. 

„Uniunea Europeană a fost un partener de drum alături de care am parcurs o etapă a călătoriei și care acum se desparte de noi din motive pur politice, în niciun caz juridice și cu atât mai puțin culturale. Suntem chemați aici să desfășurăm cercetări internaționale în domeniul artelor și să răspundem exigențelor acestora. În caz contrar, am trăda principiile autonomiei, libertății de exprimare, cercetării, creativității și imaginației care definesc această instituție de 131 de ani”, a declarat oficialul, citat de Reuters

Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării ediției din 2026 a Festivalului de Film de la Veneția, după ce Comisia Europeană a anunțat că a retras finanțarea ca reacție la revenirea Rusiei la expoziția de artă a Bienalei, pentru prima dată de la invazia Ucrainei din 2022.  

Comisia Europeană a argumentat că fondurile provenite din bugetul Uniunii trebuie să sprijine inițiative care promovează valorile democrației și libertății, valori despre care consideră că Rusia nu le întruchipează în prezent.  

În urma deciziei de miercuri a Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură, Bienala pierde 2 milioane de euro, fonduri care urmau să acopere activitățile instituției până în 2028.

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