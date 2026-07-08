„Starea lui de spirit s-a schimbat”. Atitudinea lui Trump la summitul NATO: Critic la început, ton schimbat în spatele ușilor închise

Publicația POLITICO a realizat o analiză privind atitudinea schimbătoare a președintelui american Donald Trump în cadrul summitului NATO, care a avut loc în perioada 7-8 iulie la Ankara.

În public, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe alocuri pe aliați, enumerând o serie de nemulțumiri care i-au făcut pe aliați să se teamă de ce e mai rău.

Cu toate acestea, în privat, Trump și-a schimbat tonul, notează POLITICO.

Președintele s-a arătat mult mai pozitiv miercuri, când a ținut un discurs de 30 de minute în care a omis să menționeze dorința sa de a anexa Groenlanda sau de a critica Spania, au relatat pentru POLITICO patru surse care dețin detalii despre întâlnirea din spatele ușilor închise.

Informația confirmă relatările făcute de agenția Reuters în cursul zilei de miercuri, potrivit cărora Trump le-a spus partenerilor din NATO că vrea ca SUA să rămână în cadrul alianței și că Washingtonul e pregătit să continue să vândă arme aliaților indiferent de modul în care acestea vor fi utilizate.

Schimbare de ton

Retorica lui Trump de la summitul NATO este una diferită de cea adoptată în general de el în ultimele luni, când a amenințat în repetate rânduri că va scoate SUA din alianță. Cei prezenți nu au înțeles clar ce anume i-a schimbat poziția.

„A fost oarecum neașteptat, atmosfera din sală era mult mai bună decât părea înainte. Se pare că starea lui de spirit s-a schimbat”, a declarat una dintre cele patru persoane pentru POLITICO.

Trump s-a lăudat cu priceperea armatei americane și le-a mulțumit liderilor din Polonia, Germania, țările baltice și Norvegia pentru contribuțiile lor la alianță.

„Tocmai am avut reuniunea NATO și a fost o reuniune excelentă”, a spus Trump înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski

Declarațiile sale au reprezentat o schimbare bruscă față de condamnările sale de marți și miercuri, când a criticat dur NATO pentru că nu a ajutat în războiul cu Iranul și s-a arătat indignat de refuzul Spaniei de a cheltui mai mult pentru apărare.

Trump, lăudat de liderii europeni

Această schimbare imprevizibilă de retorică a lui Trump îi determină pe liderii europeni să rămână cu sufletul la gură în prezența președintelui.

În aceste condiții, aliații europeni s-au străduit din răsputeri să-l laude pe președintele SUA în timpul summitului. Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat chiar pentru POLITICO faptul că eforturile lui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare sunt „o veste excelentă” pentru aliați.

Trump și-a schimbat tonul privind refuzul aliaților din NATO de a sprijini războiul SUA cu Iranul

Totodată, președintele american și-a schimbat tonul și în legătură cu refuzul aliaților din NATO de a sprijini războiul SUA cu Iranul.

În cadrul discursului său de la finalul summitului NATO de la Ankara, Trump a spus că aliații „au avut doar un moment mai prost” atunci când au refuzat să participe la efoturile de război ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

„Spania s-a comportat foarte prost, dar știți… Italia s-a comportat bine, și aproape toate țările s-au comportat bine. Au avut doar un moment mai prost”, a spus președintele american.

Ce stipulează declarația finală a summitului NATO de la Ankara

Consiliul Nord Atlantic a comunicat deciziile statelor NATO în declarația finală a Summitului NATO de la Ankara.

Liderii NATO afirmă în declarația finală a summitului de la Ankara că Rusia „reprezintă o amenințare pe termen lung” pentru comunitatea euro-atlantică.

Țările NATO se angajează să aloce 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026.

Țările NATO au încheiat noi contracte militare în valoare de 50 de miliarde de lire sterline la summitul de la Ankara.

Declarația NATO nu menționează angajamentul de a accepta Ucraina în alianță.

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru ferm față de apărarea noastră colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington și față de legătura transatlantică. Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni din Alianța noastră de națiuni libere și democratice. Rămânem dedicați abordării noastre de 360 de grade în ceea ce privește descurajarea și apărarea”, se arată în declarația finală, care poate fi citită integral AICI.