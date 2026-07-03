Prima pagină » Știri externe » WSJ. Hegseth, întors din drum: Care era planul pe care voia să-l anunțe la reuniunea NATO de la Bruxelles, dar care a fost respins de Rubio

WSJ. Hegseth, întors din drum: Care era planul pe care voia să-l anunțe la reuniunea NATO de la Bruxelles, dar care a fost respins de Rubio

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth voia să facă un anunț important în cadrul întâlnirii de la Bruxelles cu oficiali militari de top ai NATO, privind planul SUA în legătură cu reduceri și mai drastice ale forțelor armate americane în Europa. Potrivit The Wall Street Journal, planul a picat odată ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio.
WSJ. Hegseth, întors din drum: Care era planul pe care voia să-l anunțe la reuniunea NATO de la Bruxelles, dar care a fost respins de Rubio
Diana Nunuț
03 iul. 2026, 13:54, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth intenționa să anunțe, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles cu oficiali militari de top ai NATO, că Washingtonul pregătește și alte reduceri ale forțelor sale din Europa, care ar depăși atât anularea desfășurării unei brigăzi blindate în Polonia, cât și retragerea anterioară a unei brigăzi de infanterie din România.

Cu toate acestea, lucrurile au luat o întorsătură în momentul în care planul a fost prezentat lui Marco Rubio, consilierul de securitate națională al președintelui Trump. Informația a fost dezvăluită de The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul.

În schimb, Hegseth a declarat că Statele Unite vor efectua o revizuire a poziționării forțelor sale în Europa, care ar putea dura până la șase luni.

Potrivit WSJ, situația indică faptul că administrația americană nu s-a hotărât încă asupra ritmului și amplorii potențialelor reduceri ale efectivelor militare americane din Europa.

Trump, critic la adresa aliaților NATO

Joi, într-o postare pe rețelele sociale, președintele american Donald Trump i-a criticat din nou pe aliații din NATO, spunând că „Statele Unite cheltuiesc, de departe, mai mulți bani pentru NATO decât orice altă țară, pentru a le proteja, fără a obține niciun beneficiu din aceasta”.

De asemenea, odată cu revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump le-a cerut aliaților să majoreze cheltuielile pentru apărare, susținând că aceștia nu alocă suficient. Drept urmare, la summitul NATO de anul trecut, aliații au convenit majorarea cheltuielilor destinate apărării de la 2% la 5% din PIB.

Anunțul care a îngrijorat aliații

În luna mai, Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania. La momentul respectiv, oficialii au caracterizat această măsură drept un semnal al nemulțumirii lui Trump față de nivelul de sprijin oferit de aliații europeni în conflictul dintre SUA și Iran.

La scurt timp după, în luna mai, WSJ a relatat că Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, fiind vorba despre un efectiv de 4.000 de soldați.

Perspectiva unor reduceri suplimentare ale efectivelor militare americane în Europa este încă iminentă. Hegseth și consilierul său principal pe probleme de politică, Elbridge Colby, s-au arătat deosebit de hotărâți în încercarea de a reduce efectivele americane angajate în Europa.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da