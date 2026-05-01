Administrația Trump va retrage 5.000 de soldați americani din Germania

Oficialii au caracterizat această măsură drept un semnal al nemulțumirii lui Trump față de nivelul de sprijin oferit de aliații europeni în conflictul dintre SUA și Iran, potrivit CBS News.

Trump i-a criticat public pe cancelarul german Friedrich Merz și pe liderii altor state membre NATO pentru că nu s-au implicat direct în campania militară a SUA împotriva Iranului.

Armata SUA are o prezență masivă în Germania încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece.

Conform cifrelor Departamentului Apărării, în decembrie anul trecut, peste 36.000 de soldați în serviciu activ erau repartizați în baze din toată Germania, alături de aproape 1.500 de rezerviști și 11.500 de civili.

Japonia este singura țară străină cu o prezență mai mare a trupelor americane.

Germania găzduiește, de asemenea, sediile Comandamentului European al SUA și ale Comandamentului pentru Africa, iar baza aeriană Ramstein este un nod cheie pentru operațiunile americane.

Tensiunile dintre Trump și Merz

O parte din forțele americane care sunt retrase din Europa s-ar putea întoarce în SUA și apoi să fie dislocate în străinătate, au declarat oficialii din domeniul apărării, descriind acest demers ca un efort de a se concentra pe prioritățile Pentagonului pe teritoriul SUA și în regiunea Indo-Pacific.

Trump a sugerat la începutul acestei săptămâni că ia în considerare reducerea efectivelor militare din Germania. El a devenit din ce în ce mai frustrat de Merz în ultimele zile, după ce cancelarul german a declarat săptămâna aceasta că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” privind Iranul și a susținut că SUA sunt „umilite” de negociatorii iranieni.

Președintele SUA a scris ulterior într-o serie de postări pe Truth Social că Merz „nu știe despre ce vorbește” și că „se amestecă în treburile celor care elimină amenințarea nucleară iraniană”.

Merz a declarat miercuri că se află în continuare în relații bune cu Trump.

Președintele a propus retragerea a mii de soldați din Germania spre sfârșitul primului său mandat, o măsură care a fost anulată de fostul președinte Joe Biden.