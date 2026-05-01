Prima pagină » Știri externe » Avionul Boeing 747 oferit lui Donald Trump, care urmează să servească drept Air Force One temporar, este operațional

Avionul Boeing 747 oferit lui Donald Trump, care urmează să servească drept Air Force One temporar, este operațional

Avionul Boeing 747 oferit de Qatar lui Donald Trump și-a încheiat zborurile de testare și este așteptat să-și facă debutul în această vară, au anunțat vineri Forțele Aeriene ale Statelor Unite.
Avionul Boeing 747 oferit lui Donald Trump, care urmează să servească drept Air Force One temporar, este operațional
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 mai 2026, 02:21, Știri externe

Acest cadou, care urmează să servească drept avion prezidențial temporar Air Force One, a fost descris drept mită de opoziția democrată atunci când a fost prezentat în urmă cu un an, potrivit Le Figaro.

„Modificările și zborurile de testare au fost finalizate, iar aeronava se află în faza de vopsire”, au transmis Forțele Aeriene ale Statelor Unite într-un comunicat. „Avionul este în grafic pentru a-și face debutul în această vară, în noua sa schemă de culori roșu, alb și albastru”.

Acest avion, care a aparținut familiei regale din Qatar, urmează să asigure transportul președintelui Statelor Unite până la livrarea, în 2028, a noilor aeronave fabricate de Boeing, menite să le înlocuiască pe cele actuale, afectate de uzură și învechire. Valoarea acestei donații este estimată la 400 de milioane de dolari.

„Acesta este un gest frumos din partea Qatar”

Constituția Statelor Unite interzice persoanelor care dețin funcții publice să accepte cadouri „de la un rege, prinț sau stat străin”.

Cu toate acestea, Donald Trump și-a apărat ferm decizia de a accepta avionul oferit de Qatar, afirmând că ar fi „stupid” să refuze un asemenea cadou. „Acesta este un gest frumos din partea Qatarului. Sunt foarte recunoscător”, a declarat el în 2025.

„Nu este doar corupție pură, ci și o amenințare serioasă la adresa securității naționale”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, care a introdus un proiect de lege pentru a-l împiedica pe Donald Trump să utilizeze aeronava.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor