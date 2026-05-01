Avionul Boeing 747 oferit lui Donald Trump, care urmează să servească drept Air Force One temporar, este operațional

Acest cadou, care urmează să servească drept avion prezidențial temporar Air Force One, a fost descris drept mită de opoziția democrată atunci când a fost prezentat în urmă cu un an, potrivit Le Figaro.

„Modificările și zborurile de testare au fost finalizate, iar aeronava se află în faza de vopsire”, au transmis Forțele Aeriene ale Statelor Unite într-un comunicat. „Avionul este în grafic pentru a-și face debutul în această vară, în noua sa schemă de culori roșu, alb și albastru”.

Acest avion, care a aparținut familiei regale din Qatar, urmează să asigure transportul președintelui Statelor Unite până la livrarea, în 2028, a noilor aeronave fabricate de Boeing, menite să le înlocuiască pe cele actuale, afectate de uzură și învechire. Valoarea acestei donații este estimată la 400 de milioane de dolari.

„Acesta este un gest frumos din partea Qatar”

Constituția Statelor Unite interzice persoanelor care dețin funcții publice să accepte cadouri „de la un rege, prinț sau stat străin”.

Cu toate acestea, Donald Trump și-a apărat ferm decizia de a accepta avionul oferit de Qatar, afirmând că ar fi „stupid” să refuze un asemenea cadou. „Acesta este un gest frumos din partea Qatarului. Sunt foarte recunoscător”, a declarat el în 2025.

„Nu este doar corupție pură, ci și o amenințare serioasă la adresa securității naționale”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, care a introdus un proiect de lege pentru a-l împiedica pe Donald Trump să utilizeze aeronava.