Un fost imigrant fără acte, numit episcop de Papa Leon al XIV-lea în Statele Unite

Evelio Menjivar-Ayala a fost numit, vineri, în funcția de episcop al Diecezei de Wheeling-Charleston din Virginia de Vest, de către Papa Leon al XIV-lea, potrivit Le Figaro.
Numirea vine după ce Papa a criticat războiul din Iran și politicile de imigrație ale lui Donald Trump.
Noul episcop, în vârstă de 56 de ani, este în prezent episcop auxiliar la Washington, D.C.
Născut în El Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a emigrat în Statele Unite în 1990. El a povestit cum s-a născut în sărăcie și cum a fugit de conflictul armat din țara sa, emigrând în Statele Unite. Arestat inițial în Mexic, în timp ce încerca să intre în Statele Unite, el a declarat că a plătit o mită pentru a fi eliberat și a traversat granița în Tijuana. A fost hirotonit preot în 2004, potrivit aceleiași surse.
Papa Leon al XIV-lea, născut în Statele Unite, s-a confruntat cu critici din partea lui Donald Trump, care l-a numit „slab” , după ce a considerat amenințarea lui Trump de a distruge Iranul „inacceptabilă” . De asemenea, el a descris politica președintelui american față de migranți drept „extrem de lipsită de respect”, cerând ca „oamenii să fie tratați uman”.