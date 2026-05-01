Un fost imigrant fără acte, numit episcop de Papa Leon al XIV-lea în Statele Unite

Evelio Menjivar-Ayala a fost numit, vineri, în funcția de episcop al Diecezei de Wheeling-Charleston din Virginia de Vest, de către Papa Leon al XIV-lea, potrivit Le Figaro.

Numirea vine după ce Papa a criticat războiul din Iran și politicile de imigrație ale lui Donald Trump.

Noul episcop, în vârstă de 56 de ani, este în prezent episcop auxiliar la Washington, D.C.

A ajuns în SUA fugind de războiul din țara sa

Născut în El Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a emigrat în Statele Unite în 1990. El a povestit cum s-a născut în sărăcie și cum a fugit de conflictul armat din țara sa, emigrând în Statele Unite. Arestat inițial în Mexic, în timp ce încerca să intre în Statele Unite, el a declarat că a plătit o mită pentru a fi eliberat și a traversat granița în Tijuana. A fost hirotonit preot în 2004, potrivit aceleiași surse.

Papa Leon al XIV-lea, născut în Statele Unite, s-a confruntat cu critici din partea lui Donald Trump, care l-a numit „slab” , după ce a considerat amenințarea lui Trump de a distruge Iranul „inacceptabilă” . De asemenea, el a descris politica președintelui american față de migranți drept „extrem de lipsită de respect”, cerând ca „oamenii să fie tratați uman”.