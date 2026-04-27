Diplomație confuză între Iran și Statele Unite / Negocierile sunt blocate / Trump propune discuții telefonice

Eforturile diplomatice pentru detensionarea conflictului dintre Iran și Statele Unite rămân fragile, în ciuda unui armistițiu prelungit, potrivit AP.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a revenit pentru scurt timp la Islamabad, unde autoritățile pakistaneze încearcă să medieze reluarea negocierilor.

Vizita sa a venit într-un moment de incertitudine, după ce președintele american Donald Trump a anulat trimiterea unor emisari la discuții, invocând lipsa de progrese.

Liderul de la Casa Albă a sugerat însă că dialogul ar putea continua direct, prin telefon: „Dacă vor, putem vorbi”, a declarat acesta.

Negocieri indirecte și blocaje majore

Discuțiile dintre cele două părți continuă indirect, prin intermediul Pakistanului, în condițiile în care Teheranul refuză contactul direct după experiențele anterioare.

Armistițiul convenit la începutul lunii aprilie a redus intensitatea conflictului, dar nu a dus la o soluție durabilă.

Un punct central al tensiunilor rămâne Strâmtoarea Ormuz, o arteră esențială pentru comerțul global, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Iranul a restricționat traficul în zonă, iar SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Teheranul cere ridicarea blocadei înaintea oricărei noi runde de negocieri, în timp ce încearcă să obțină sprijinul Omanului pentru introducerea unui sistem de taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea.

Amenințări militare și presiune economică

În paralel cu eforturile diplomatice, ambele părți își mențin tonul dur. Iranul a avertizat că va răspunde ferm oricăror acțiuni militare americane, în timp ce Trump a ordonat armatei să intervină împotriva ambarcațiunilor suspecte din zonă.

Conflictul, început la sfârșitul lunii februarie, a avut deja un impact major: mii de victime și perturbări semnificative în comerțul global.

Închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz a afectat transporturile de petrol, gaze și alte resurse esențiale.

Petrolul se scumpește pe fondul incertitudinii

Blocajul negocierilor se reflectă și pe piețele internaționale.

Prețul petrolului a crescut din nou: țițeiul american a ajuns la peste 96 de dolari pe baril, iar cel de referință internațional la peste 107 dolari — cu aproape 50% mai mult față de nivelurile de dinaintea conflictului.

Un conflict de durată, fără soluție rapidă

În ciuda tensiunilor, analiștii spun că menținerea armistițiului este un semn pozitiv.

Totuși, diferențele majore dintre Washington și Teheran – inclusiv în privința programului nuclear iranian – fac improbabilă o rezolvare rapidă.

Deocamdată, negocierile continuă într-un echilibru fragil, între presiuni militare, interese economice globale și încercări diplomatice care înaintează lent.