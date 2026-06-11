OpenAI: ChatGPT a fost folosit într-o campanie de propagandă atribuită Chinei pentru a influența dezbateri politice din SUA

Informațiile apar într-un raport publicat de OpenAI, care arată că activitățile au fost desfășurate între sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026. Compania afirmă însă că impactul acestor campanii a fost redus sau chiar inexistent, arată Reuters.

ChatGPT, folosit pentru sloganuri, caricaturi și comentarii online

Potrivit OpenAI, unul dintre grupurile identificate a utilizat ChatGPT pentru a crea sloganuri, caricaturi și materiale critice la adresa politicilor comerciale și tehnologice promovate de Donald Trump. Printre imaginile generate se aflau caricaturi care îl prezentau pe liderul american distrugând simbolic „viitorul global”, prin scene în care lovea cu un ciocan un zid sau tăia scara pe care se afla.

Același grup ar fi folosit platforma pentru a produce comentarii în limba chineză destinate secțiunilor de opinii ale publicațiilor online, dar și conținut în italiană și japoneză distribuit pe rețelele sociale.

Dezbaterea despre centrele de date AI, o nouă țintă

OpenAI susține că o altă operațiune a fost asociată unei companii tehnologice chineze care desfășoară activități pentru autorități guvernamentale. Numele firmei nu a fost făcut public. Potrivit raportului, această rețea a încercat să influențeze dezbaterea privind extinderea centrelor de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Tema a devenit una sensibilă în Statele Unite, unde mai multe state analizează restricții privind construcția unor astfel de facilități, din cauza consumului ridicat de energie și a impactului asupra infrastructurii locale. Materialele identificate de OpenAI prezentau companiile din domeniul AI drept profitatori care consumă resurse în detrimentul cetățenilor obișnuiți.

Beijingul respinge acuzațiile

Ambasada Chinei la Washington a declarat că nu este familiarizată cu cercetarea OpenAI, dar a respins acuzațiile formulate de companie. Reprezentanții Beijingului au afirmat că se opun „atacurilor și calomniilor nefondate” la adresa Chinei și au susținut că autoritățile chineze urmăresc ca inteligența artificială să fie folosită „în beneficiul tuturor”.

Inteligența artificială devine un instrument tot mai prezent în războiul informațional

Raportul OpenAI evidențiază o tendință observată tot mai des în ultimii ani: utilizarea instrumentelor de inteligență artificială pentru producerea rapidă de imagini, texte și mesaje menite să influențeze opiniile publice. Compania afirmă că operațiunile identificate nu au reușit să genereze o influență semnificativă, însă cazul demonstrează cât de accesibile au devenit tehnologiile generative și cât de ușor pot fi integrate în campanii de propagandă sau dezinformare. Ironia situației, remarcă reprezentanții OpenAI, este că unele dintre aceste campanii critice la adresa industriei AI au fost create chiar cu ajutorul unei platforme americane de inteligență artificială.