OpenAI depune confidențial documentele pentru listarea la bursă, într-o posibilă ofertă publică record

Compania, evaluată la aproximativ 852 miliarde de dolari după cea mai recentă rundă de finanțare, a precizat că nu a luat încă o decizie privind momentul listării, însă depunerea documentelor îi oferă flexibilitatea de a deveni companie publică într-un interval mai scurt dacă va considera oportun acest pas.

„Am depus recent un formular S-1 confidențial. Nu am decis încă momentul listării; este posibil să mai dureze, deoarece există lucruri pe care dorim să le facem și care sunt probabil mai ușor de realizat ca societate privată”, a transmis compania într-un comunicat.

Procedura confidențială permite companiilor să prezinte situațiile financiare și alte documente autorităților de reglementare înainte ca acestea să fie făcute publice investitorilor.

Compania intenționează, de asemenea, să faciliteze o ofertă prin care angajații să poată vinde o parte din acțiunile deținute la evaluarea actuală, măsură care ar putea reduce presiunea pentru obținerea de lichidități înaintea listării.

Fondată ca laborator de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, OpenAI a cunoscut o expansiune accelerată după lansarea chatbotului ChatGPT în 2022. Potrivit companiei, platforma are în prezent peste 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

Anunțul vine într-un context de competiție intensă în industria inteligenței artificiale. Cu o săptămână înainte, rivalul Anthropic a anunțat la rândul său depunerea confidențială a documentelor pentru listare, după o rundă de finanțare care a evaluat compania la aproximativ 965 miliarde de dolari. În paralel, compania aerospațială SpaceX se pregătește de debutul pe piața publică.

Directorul companiei afirmă că firma intră într-o „a treia fază”

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a afirmat că firma intră într-o „a treia fază” a dezvoltării sale. După etapa de cercetare și cea de transformare într-o companie de produse, obiectivul actual este extinderea accesului la inteligența artificială avansată.

„Economia începe să se restructureze în jurul inteligenței artificiale. Întrebarea centrală este cum putem face AI-ul avansat abundent, accesibil, sigur și util pentru fiecare persoană și organizație”, a spus Altman.

În pofida creșterii rapide și a finanțărilor masive atrase, OpenAI continuă să investească semnificativ în infrastructura necesară dezvoltării și operării modelelor de inteligență artificială, ceea ce menține presiunea asupra profitabilității companiei.

O eventuală listare a OpenAI, alături de cele pregătite de Anthropic și SpaceX, ar putea marca una dintre cele mai importante perioade pentru piața ofertelor publice inițiale din sectorul tehnologic.