Marea provocare pentru burse: poate Wall Street să absoarbă listările SpaceX, OpenAI și Anthropic?

Prima companie care va încerca să cucerească piețele este SpaceX, grupul fondat de Elon Musk. Compania intenționează să se listeze pe Nasdaq sub simbolul SPCX și urmărește să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială, la un preț de 135 de dolari pe acțiune. Evaluarea vizată este de aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma operațiunea în cea mai mare listare bursieră din istorie, scrie Euronews.

Dimensiunea tranzacției depășește recordul stabilit de gigantul petrolier saudit Saudi Aramco, care a atras aproape 30 de miliarde de dolari la listarea din 2019. În anticiparea debutului SpaceX, administratorii de indici bursieri și marile bănci de investiții au început deja să își adapteze regulile și produsele financiare.

Urmează OpenAI și Anthropic

După SpaceX, atenția investitorilor se va muta asupra companiilor care domină cursa globală pentru inteligența artificială. Anthropic, dezvoltatorul modelelor Claude, a depus documentele necesare pentru listare și este evaluată în prezent la aproape 965 de miliarde de dolari. Bancherii implicați în proces estimează că valoarea companiei ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în momentul debutului bursier.

La rândul său, OpenAI, compania care a creat ChatGPT, pregătește o ofertă publică evaluată de analiști între 850 de miliarde și 1.000 de miliarde de dolari. Surse din industrie indică o posibilă listare încă din luna septembrie și o atragere de capital de cel puțin 60 de miliarde de dolari. Împreună, cele trei companii ar putea adăuga aproximativ 4.000 de miliarde de dolari la valoarea piețelor și ar putea atrage peste 200 de miliarde de dolari de la investitori.

Un test fără precedent pentru piețele financiare

Analiștii subliniază că dimensiunea operațiunii este uriașă. Pentru comparație, întreaga piață americană a ofertelor publice inițiale era estimată să atragă aproximativ 160 de miliarde de dolari în 2026. Cele trei listări ar putea depăși singure această valoare. Totuși, specialiștii consideră că impactul imediat ar putea fi mai redus decât sugerează cifrele. Companiile nu vor pune în circulație toate acțiunile, iar pachetele deținute de fondatori și investitori existenți vor rămâne blocate pentru perioade lungi. Din acest motiv, integrarea lor în indicii bursieri și absorbția de către piață ar urma să se facă gradual, pe parcursul mai multor ani.

Marea întrebare: justifică afacerile aceste evaluări?

Cea mai mare controversă privește însă evaluările uriașe ale companiilor. Nici SpaceX, nici OpenAI și nici Anthropic nu sunt profitabile în sensul clasic al termenului. OpenAI estimează pierderi de aproximativ 14 miliarde de dolari în 2026, iar Anthropic operează cu marje reduse raportat la evaluarea pe care o urmărește. SpaceX ar urma să intre pe bursă la o valoare de peste 90 de ori mai mare decât veniturile sale anuale raportate pentru 2025.

Susținătorii acestor evaluări argumentează că inteligența artificială și noile tehnologii spațiale pot transforma economia globală și productivitatea într-un mod care face irelevante criteriile tradiționale de evaluare. Inclusiv Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) consideră investițiile în AI drept unul dintre principalii factori care pot accelera creșterea economică mondială în următorii ani.

Cu toate acestea, există și voci sceptice. Unii analiști consideră că evaluarea urmărită de SpaceX este mult prea ridicată și avertizează că un debut dezamăgitor ar putea afecta întregul sector tehnologic și al inteligenței artificiale. În prezent, companiile asociate revoluției AI reprezintă deja aproximativ 40% din valoarea indicelui S&P 500.