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Hisense prezintă noua strategie bazată pe inteligență artificială (AI) pentru viitorul locuințelor inteligente

Hisense, unul dintre brandurile de top la nivel global în domeniul electronicelor de consum și al electrocasnicelor, a dezvăluit o nouă strategie amplă de creștere bazată pe inteligența artificială. Aceasta va ghida următoarea etapă de dezvoltare globală a companiei și întărește angajamentul Hisense față de inovație, un stil de viață inteligent și crearea de valoare pe termen lung pentru consumatori.
Hisense prezintă noua strategie bazată pe inteligență artificială (AI) pentru viitorul locuințelor inteligente
Mediafax
23 iul. 2026, 16:46, Comunicate
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Strategia a fost prezentată în cadrul Hisense Global Partner Conference 2026, eveniment organizat la New York, înaintea finalei FIFA World Cup 2026™. Conferința a reunit clienți și parteneri din întreaga lume, cărora Hisense le-a prezentat viziunea companiei pentru era inteligenței artificiale.

„Inteligența artificială transformă lumea, și fiecare dintre noi face parte din această schimbare. În era AI, trebuie să adoptăm acest val de transformare”, a declarat Fisher Yu, CEO al Hisense Group.

Strategia Hisense se bazează pe cinci piloni: (1) extinderea prezenței companiei în întregul lanț valoric al inteligenței artificiale; (2) transformarea dispozitivelor inteligente în adevărați parteneri pentru locuință, prin scenarii dezvoltate cu ajutorul AI; (3) continuarea strategiei de marketing sportiv pe termen lung, pentru consolidarea brandului la nivel global; (4) prioritizarea serviciilor, pentru o experiență mai bună a utilizatorilor și (5) aprofundarea strategiei de glocalizare, pentru a crea valoare pe termen lung pentru clienți și parteneri. În centrul strategiei Hisense se află un angajament pe termen lung față de inteligența artificială. Compania dezvoltă un ecosistem AI integrat, care acoperă întregul lanț valoric.

Astfel, analizând poziția Hisense în acest ecosistem, viziunea companiei devine foarte clară, și anume construirea unui model de business în jurul inteligenței artificiale.

Hisense își accelerează dezvoltarea în domenii precum platformele AI Hub, semiconductorii, energia inteligentă, tehnologia laser și electronica pentru industria auto și continuă, în același timp, să își consolideze activitatea principală din segmentul dispozitivelor inteligente.

Pentru consumatori, această strategie înseamnă o nouă generație de produse, care vor evolua de la simple dispozitive inteligente la adevărați parteneri în locuință. Acestea vor putea să perceapă în mod proactiv mediul înconjurător, să înțeleagă preferințele utilizatorilor, să comunice natural și să acționeze în numele acestora. Citeşte comunicatul integral AICI

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