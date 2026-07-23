Ilie Bolojan estimează că, pentru următoarele două săptămâni, nu ar fi probleme de aprovizionare pe piața carburanților din România

„În ceea ce privește situația pe piața carburanților, aici sunt două aspecte: pe de o parte, sunt aspectele care țin de alimentarea cu carburant a României, a întregului teritoriu, în contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone, care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și atunci, în această situație, echipa de la Minsterul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce oficialii Ministerului Energiei au confirmat că a avut loc o întâlnire de lucru cu operatorii și au dat asigurări ca vor fi folosite toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.

Și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia.

De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și, mai ales, a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.

Asta pentru că, pe parcursul verii, avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival, către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât, în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.

De asemenea, este important ca eventualele modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească.

Și din acest punct de vedere, am discutat cu domnul ministru Nazare și cu colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție, în așa fel încât, pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, printr-un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori”, a declarat Ilie Bolojan.

La întrebarea presei privind prețurile carburanților, Ilie Bolojan a avansat două posibilități. „Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament. O modificare de lege în acest domeniu trebuie făcută atent, pentru că, dacă e făcută doar pe baza unui entuziasm de a interveni în piață, efectul pe care îl pot obține nu este neapărat o plafonare a prețurilor, de exemplu, ci o criză pe piața de aprovizionare, dacă mecanismul care este propus nu e realist și nu ține cont de condițiile din piață”, a răspuns premierul interimar.

Întrebat dacă va fi dispus statul să apele la rezervele strategice, Ilie Bolojan a răspuns că nu e cazul.

„Nu vom ajunge în această situație și știrile alarmiste nu cred că sunt de bun augur. Am căutat din minuta discuției care a fost încheiată acum câteva minute, exact înainte de a începe conferința de presă, să vă redau în fapt conținutul discuțiilor, și gândiți-vă că nu poți să știi ce se întâmplă în Marea Neagră, în războiul dintre Rusia și Ucraina, ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz și așa mai departe, deci nu ai cum să estimezi astfel de lucruri, dar s-a dovedit până acum că piața românească a fost o piață care a reușit să facă față din punct de vedere al aprovizionării, având surse diversificate de aprovizionare, crizei pe care am avut-o, și, sigur, nu puteam să nu fim influențați de dinamica prețurilor globale. Cu cât confictele, mai ales cel din Golful Persic, se liniștesc, cu cât conflictele pe care le avem între Rusia și Ucraina nu se extind la distrugerea infrastructurii care asigură transportul de combustibil sau încărcarea navelor, cu atât riscurile pe care le avem în perioada următoare sunt mai reduse. Dar nu se pune deci problema unor astfel de situații și întotdeauna când am fost într-o situație-limită, Guvernul a făcut tot ce a depins de el, atât într-o situație de urgență – pe calamități sau pe altceva – să intervină pentru a evita complicațiile. Nu suntem într-o astfel de situație”, a declarat Ilie Bolojan.

„Nu se pune în momentul de față niciun fel de problemă. Dar nu putem da știri alarmiste numai pentru că se insistă pe tema asta”, a subliniat premierul interimar

Concluziile ședinței de la minister

„Astăzi a avut loc o nouă întâlnire săptămânală de lucru cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat și Sorin Elisei, secretar general din Ministerul Energiei.

În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu petrol și produse finite (motorina), companiile au dat asigurări ca sunt acoperite cererile pentru perioada următoare și nu întrevăd dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Există anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din Vestul țării, generate de lucrări de infrastructură și de fluxul crescut de trenuri de persoane în perioada estivală, dar există mobilizare pentru mutarea activității pe timp de noapte și pentru a se găsi soluții de a reduce timpii de așteptare. Ministerul Energiei, în strânsă colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, monitorizează atent situația și sprijină companiile de profil pentru a asigura un flux cât mai rapid de transport.

Situația internațională rămâne complicată, cu strâmtoarea Ormuz blocată, la care se adaugă și problemele de securitate din Marea Neagră, inclusiv decizia guvernului din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk.

Ministerul Energiei dă asigurări ca va folosi toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, au transmis oficialii ministerului.