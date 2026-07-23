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După profesiile de birou, OpenAI țintește următoarea mare piață: serviciile juridice

OpenAI își extinde strategia de dezvoltare a inteligenței artificiale și se orientează către avocați și departamentele juridice ale companiilor. După ce ChatGPT a devenit un instrument folosit în aproape toate activitățile de birou, compania vrea să dezvolte soluții dedicate unei profesii în care documentele, contractele și analiza informațiilor ocupă o mare parte din timp.
După profesiile de birou, OpenAI țintește următoarea mare piață: serviciile juridice
Maria Miron
23 iul. 2026, 15:15, Știrile zilei
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OpenAI face astfel trecerea de la furnizarea modelelor sale de inteligență artificială către companii care dezvoltau aplicații pentru avocați la dezvoltarea unor produse dedicate direct domeniului juridic. Până acum, OpenAI furniza tehnologia pe baza căreia alte companii dezvoltau aplicații pentru avocați. Acestea îi ajută să analizeze documente, să redacteze contracte și să găsească rapid informații juridice. Acum, compania începe să dezvolte propriile soluții să intre ea însăși pe această piață.

Un fost avocat conduce noua direcție

Primul semnal al acestei strategii a venit în iunie, când OpenAI l-a angajat pe Jason Boehmig, fondatorul companiei Ironclad, specializată în software pentru gestionarea contractelor. În prezent, acesta conduce divizia dedicată produselor pentru domeniul juridic.

Potrivit Business Insider, marile firme de avocatură sunt tot mai presate de clienți să reducă timpul și costurile serviciilor juridice. În același timp, departamentele juridice din companii caută să automatizeze activități repetitive, precum analiza contractelor, căutarea informațiilor sau verificarea documentelor, pentru a reduce volumul de muncă și costurile.

Primul parteneriat important

Miercuri, OpenAI a făcut un nou pas în această direcție, anunțând un parteneriat cu firma internațională de avocatură Willkie Farr & Gallagher. În cadrul colaborării, ChatGPT Enterprise -versiunea ChatGPT creată pentru companii și organizații – va fi pus la dispoziția tuturor avocaților firmei, iar modelele OpenAI vor fi integrate în platformele interne dezvoltate de Willkie pentru activitatea juridică.

Willkie Farr & Gallagher, una dintre marile firme internaționale de avocatură, spune că inteligența artificială nu înseamnă doar accelerarea muncii, ci și schimbarea modului în care sunt oferite serviciile juridice.

„Inteligența artificială schimbă practica dreptului. Oportunitatea pe care o oferă nu este doar să lucrăm mai repede, ci să regândim modul în care sunt furnizate serviciile juridice, cum este valorificată experiența acumulată și cum sunt deserviți clienții”, a declarat șefu firmei, Thomas Cerabino.

Viitorul avocaturii, construit cu ajutorul AI

La rândul său, Jason Boehmig consideră că firmele de avocatură care vor avea un avantaj competitiv vor fi cele care le vor permite avocaților să își creeze propriile aplicații și instrumente de lucru cu ajutorul inteligenței artificiale. „Viitorul domeniului juridic va fi modelat de firmele care le vor pune la dispoziție avocaților și specialiștilor IT instrumentele necesare pentru a crea propriile soluții bazate pe inteligență artificială”, a declarat acesta.

O piață cu miză uriașă

Dincolo de acest parteneriat, miza pentru OpenAI este mult mai mare. Compania încearcă să transforme ChatGPT dintr-un asistent folosit pentru redactarea de texte sau răspunsuri la întrebări într-o platformă de lucru pentru profesioniști din domenii specializate. După instrumentele dedicate programatorilor și soluțiile dezvoltate pentru sectorul medical și financiar, serviciile juridice sunt văzute drept una dintre cele mai importante piețe pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei.

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