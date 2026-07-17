Inteligența artificială schimbă regulile jocului: un model de afaceri de zeci de ani începe să dispară. Cine mai are nevoie de consultanți?

Timp de decenii, giganți precum McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, PwC, EY sau KPMG au construit un model de business bazat pe echipe numeroase de consultanți juniori, care realizau analize, rapoarte, prezentări și cercetări, în timp ce experții seniori coordonau proiectele și relația cu clienții, arată puiblicația Il Post. Astăzi, o mare parte din această muncă poate fi făcută în câteva minute de sisteme bazate pe inteligență artificială.

AI face munca de rutină în locul consultanților

Marile firme de consultanță nu au ales să lupte împotriva inteligenței artificiale, ci să o transforme într-un avantaj competitiv. În loc să folosească platforme publice precum ChatGPT sau Gemini, multe dintre ele și-au dezvoltat propriii asistenți AI pentru a proteja datele confidențiale ale clienților. McKinsey utilizează intern sistemul Lilli, folosit deja de aproximativ trei sferturi dintre angajați și capabil să reducă timpul necesar cercetării și documentării cu aproximativ 30%.

Boston Consulting Group a creat Deckster, un instrument care generează prezentări complexe în doar câteva minute, în timp ce Deloitte și PwC dezvoltă sisteme AI capabile să execute sarcini tot mai complexe aproape autonom. Rezultatul este simplu: aceeași muncă poate fi realizată mai rapid, cu mai puțini oameni și la costuri mai mici.

Primele victime: angajații juniori

Schimbarea începe deja să se vadă în organigramele companiilor. Mai multe dintre cele mai mari firme de consultanță au redus ritmul angajărilor și au început restructurări. McKinsey a anunțat încă din 2025 un plan de reducere a aproximativ 10% din personal, vizând în special posturile de suport, analiștii juniori și cercetătorii. Situații similare au fost raportate și la Boston Consulting Group, Bain, dar și în rândul celor patru mari firme de audit și consultanță – Deloitte, PwC, EY și KPMG – unde automatizarea activităților contabile și fiscale reduce constant nevoia de personal.

Clienții nu mai vor să plătească pentru ore de muncă

Inteligența artificială schimbă și modul în care sunt facturate proiectele. În trecut, companiile de consultanță își bazau veniturile pe numărul de ore lucrate de echipe întregi de consultanți. Acum însă, clienții știu că o parte importantă din aceste activități poate fi realizată în câteva minute cu ajutorul AI și sunt tot mai puțin dispuși să accepte aceleași costuri. Din acest motiv, multe firme renunță la modelul tradițional și trec la contracte în care plata depinde de rezultatele obținute, nu de timpul investit. McKinsey estimează că aproximativ o treime din proiectele sale sunt deja remunerate după acest principiu.

Companiile își construiesc propriile sisteme AI

Presiunea vine și dintr-o altă direcție. Tot mai multe organizații dezvoltă propriile instrumente bazate pe inteligență artificială și nu mai au nevoie să externalizeze anumite analize sau procese către firmele de consultanță. Această schimbare afectează inclusiv companii consacrate. Accenture, unul dintre cei mai mari jucători din industrie, a înregistrat o scădere puternică a valorii bursiere în ultimii doi ani, pe fondul temerilor investitorilor privind impactul AI asupra modelului său de afaceri.

Cum încearcă marile firme să se reinventeze

În loc să vândă doar consultanță tradițională, multe companii încearcă să devină parteneri pentru implementarea inteligenței artificiale. Ele ajută organizațiile să integreze soluțiile dezvoltate de OpenAI, Anthropic sau alți furnizori în procesele interne, să pregătească angajații și să creeze aplicații personalizate. Practic, consultanții nu mai oferă doar recomandări de business, ci devin o parte a transformării digitale bazate pe AI.

Piramida se transformă într-un „obelisc”

Cea mai mare schimbare nu este însă tehnologică, ci organizațională. Modelul clasic al firmelor de consultanță, construit pe o bază foarte largă de angajați juniori și un număr redus de parteneri seniori, începe să fie înlocuit de structuri mult mai compacte. În industrie se vorbește deja despre trecerea de la modelul „piramidă” la modelul „obelisc”: mai puțini angajați la bază, echipe bine specializate și recrutări orientate direct către competențe în inteligență artificială.

Evident, această schimbare nu se va produce peste noapte, însă direcția pare clară. Inteligența artificială nu elimină complet consultanța, dar redefinește cine va avea un loc în această industrie și ce competențe vor conta în următorii ani.