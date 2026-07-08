Prima pagină » Tehnologie » OpenAI deschide accesul public la cele mai de vârf modele GPT-5.6

OpenAI deschide accesul public la cele mai de vârf modele GPT-5.6

OpenAI va oferi public acces la modelele sale de inteligență artificială GPT-5.6 Sol, Terra și Luna. La solicitarea guvernului Statelor Unite, lansarea inițială a fost limitată la un grup restrâns de parteneri selectați.
OpenAI deschide accesul public la cele mai de vârf modele GPT-5.6
Maria Miron
08 iul. 2026, 17:40, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Compania a anunțat modelele în luna iunie și a precizat că acestea vor fi disponibile treptat pentru mai mulți utilizatori. OpenAI susține însă că procesul de acces controlat de autorități nu ar trebui să devină o regulă permanentă, deoarece ar limita disponibilitatea celor mai noi instrumente pentru utilizatori, dezvoltatori și companii.

„Nu credem că acest tip de proces de acces guvernamental ar trebui să devină norma pe termen lung. El păstrează cele mai bune instrumente departe de utilizatorii, dezvoltatorii, întreprinderile, specialiștii în securitate cibernetică și partenerii globali care au nevoie de ele”, a transmis compania, potrivit CNBC.

Noile modele AI ajung la publicul larg

OpenAI va lansa joi public modelele GPT-5.6 Sol, Terra și Luna, după ce accesul inițial a fost limitat la un grup restrâns de parteneri selectați, la solicitarea guvernului american. Lansarea are loc după un conflict similar între autoritățile SUA și compania Anthropic, rivalul principal al OpenAI.

Anthropic a restabilit accesul la modelele sale Claude Fable 5 și Mythos 5 după ce fusese obligată să limiteze utilizarea acestora pentru a respecta o directivă privind controlul exporturilor, ulterior ridicată de Departamentul Comerțului al SUA.

Guvernul SUA cere acces la modelele AI înainte de lansarea publică

Administrația președintelui Donald Trump a avut un rol mai activ în reglementarea lansărilor de inteligență artificială după emiterea, în iunie, a unui ordin executiv privind evaluarea modelelor avansate de IA.

Documentul solicită dezvoltatorilor să ofere voluntar guvernului acces la cele mai performante modele înainte de lansarea completă, pentru evaluarea capacităților acestora. Agențiile federale au primit un termen de 60 de zile pentru elaborarea unui proces de testare.

OpenAI a precizat că lucrează cu autoritățile americane pentru crearea unui cadru de evaluare și a unui proces repetabil pentru viitoarele lansări de modele AI.

GPT-5.6 Sol, cel mai puternic model al companiei

Potrivit OpenAI, GPT-5.6 Sol este „cel mai puternic model” dezvoltat până acum de companie și aduce îmbunătățiri în domenii precum programarea, biologia și securitatea cibernetică.

Compania a anunțat marți seară că extinde la nivel global accesul de tip preview la modelele GPT-5.6, ceea ce înseamnă că utilizatorii din mai multe regiuni vor putea testa noile sisteme înaintea disponibilității complete.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a transmis pe platforma X un mesaj scurt cu ocazia extinderii accesului: „Happy building!”

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da