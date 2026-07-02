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FT: OpenAI ar fi discutat acordarea unei participații de 5% administrației Trump

OpenAI a discutat posibilitatea acordării unei participații de 5% guvernului Statelor Unite, pe fondul intensificării controalelor la Washington asupra industriei inteligenței artificiale, a relatat Financial Times.
FT: OpenAI ar fi discutat acordarea unei participații de 5% administrației Trump
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 iul. 2026, 10:33, Economic
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Potrivit publicației, propunerea prevede ca și alte companii americane de inteligență artificială să ofere statului participații similare, însă nu este clar dacă acestea ar accepta inițiativa.

OpenAI și Casa Albă nu au oferit imediat comentarii, în afara programului normal de lucru.

Luna trecută, președintele Donald Trump a declarat că analizează opțiuni prin care publicul american să dețină participații în marile companii de AI, în contextul temerilor că cetățenii nu vor beneficia de profiturile anticipate ale sectorului.

Anterior, OpenAI a propus crearea unui „fond public de avere” care să investească în companii de AI și să distribuie câștigurile către cetățeni, în timp ce Anthropic a anunțat că explorează ideea unui „dividend digital”, finanțat din taxe aplicate industriei AI.

Modelul Alaska

Financial Times mai scrie, citând surse apropiate discuțiilor, că directorul general al OpenAI, Sam Altman, și alți executivi au sugerat ca firmele de top din domeniu să aloce 5% din capital către un mecanism similar cu Alaska Permanent Fund, fond care plătește anual dividende rezidenților statului Alaska.

Altman ar fi discutat această idee cu Trump, cu secretarul Comerțului Howard Lutnick și cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent, dar și cu senatorul democrat Bernie Sanders, potrivit sursei citate.

Planuri de listare

Informațiile apar după ce OpenAI a amânat, săptămâna trecută, lansarea publică completă a GPT-5.6, la solicitarea guvernului american.

Decizia a urmat unui ordin prin care autoritățile SUA au cerut Anthropic să suspende temporar accesul cetățenilor străini la unele modele avansate de AI, invocând riscuri de securitate națională. Restricțiile au fost ridicate marți.

Atât OpenAI, cât și Anthropic au depus confidențial documentația pentru listări publice inițiale în Statele Unite.

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