Black Sea A.I. Gigafactory a stârnit interesul mai multor companii de pe patru continente. La cât este estimată investiția în proiectul de infrastructura digitală avansată

Mai multe companii din opt țări din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia și-au manifestat interesul pentru implicarea în proiectul Black Sea A.I. Gigafactory, una dintre cele mai importante inițiative naționale de infrastructură digitală avansată ale României.

„Interesul manifestat confirmă atractivitatea proiectului pentru piața internațională și poziționează România ca potențial hub regional pentru infrastructură avansată de A.I., cloud, calcul de înaltă performanță și servicii digitale asociate”, arată oficialii Ministerului Finanțelor.

Proiectul este estimat la peste 5 miliarde de euro, arată datele oficialilor din Ministerul Energiei contactați de Mediafax.

Potrivit sursei citate, planul este, într-o fază inițială de cel puțin 20.000 GPU-uri, cu o scalabilitate către 100.000 GPU-uri sau mai mult și – posibilitatea extinderii până la 1 GW sau mai mult putere totală a infrastructurii, în funcție de cerere, viabilitate și fezabilitate.

O unitate de procesare grafică (Graphics Processing Unit – GPU) este un procesor specializat, construit pentru a gestiona calculele paralele masive necesare pentru învățarea automată. Prin procesarea a mii de sarcini simultan, acestea accelerează drastic antrenamentul și inferența modelelor de IA, potrivit informațiilor de specialitate.

Traseul conceptului

Expresia de Interes (EOI) pentru identificarea și preselectarea unui Lider de Consorțiu în vederea dezvoltării, structurării și implementării proiectului Black Sea AI Gigafactory în România a fost lansată de Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), pe 15 aprilie.

„Deși se preconizează că consumul intern de energie va rămâne relativ constant datorită investițiilor bazate pe tehnologii cu eficiență ridicată, se estimează că producția de energie din România se va dubla până în anul 2035, atingând 40 GW, creștere generată în proporție de 80% de noi capacități din surse regenerabile, potrivit Strategiei Energetice a României 2025–2035”, arată documentul detaliat atașat în cadrul procedurii anunțate miercuri, respectiv lansarea expresiei de interes pentru selecția unui lider de consorțiu pentru Black Sea AI Gigafactory.

„Miza este să atragem investiții strategice”

Potrivit oficialilor Ministerului Finanțelor, până la termenul-limită de depunere, din 14 iunie, au fost recepționate expresii de interes din partea unor companii ce acoperă o arie geografică extinsă: Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, astfel că interesul transmis vizează atât participarea directă în calitate de lider de consorțiu și potențial investitor, cât și implicarea ca membru sau partener în cadrul unor consorții.

„România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitatea energetică și talentul local. Aceste două elemente sunt esențiale pentru atragerea în țara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanță și a proiectelor majore de inteligență artificială. Interesul primit din partea unui spectru atât de divers de companii, ce provin din 8 țări diferite, ne reconfirmă că piața internațională vede acest potențial. Miza este să atragem investiții strategice, să construim infrastructură digitală avansată aici, în România și să conectăm această direcție cu economia reală, cu cercetarea, industria și serviciile digitale ale viitorului”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ce urmează

Ministerul Finanțelor anunță că în perioada următoare, structura de guvernanță a proiectului — formată din Comitetul tehnic de implementare și Comitetul de coordonare strategică — va demara etapa de analiză și evaluare a documentațiilor depuse. Evaluarea se va realiza pe baza criteriilor prevăzute în apelul publicat, incluzând criteriile obligatorii, experiența relevantă, capacitatea financiară, precum și capacitatea tehnică și operațională de implementare a proiectului.

Transmiterea unei expresii de interes nu reprezintă o selecție, atribuire sau angajament din partea autorităților, ci constituie o etapă preliminară în procesul de identificare a potențialilor parteneri capabili să susțină dezvoltarea proiectului Black Sea A.I. Gigafactory.

„Având în vedere complexitatea procesului, Comitetul de coordonare strategică și Comitetul tehnic de implementare vor beneficia de sprijinul International Finance Corporation (IFC), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale specializată în finanțarea și consultanța pentru proiecte private și investiții strategice, în parcurgerea diferitelor etape necesare implementării proiectului. Asistența va fi acordată în baza unui acord de consultanță pentru această tranzacție, încheiat cu Ministerul Finanțelor”, a anunțat instituția.

Black Sea A.I. Gigafactory este proiectul national coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care vizează crearea unei super-infrastructuri de calcul și inteligență artificială în România. Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura A.I. de nouă generație.