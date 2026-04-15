Statul român testează piața în căutarea unor potențiali investitori într-o „gigafabrică” de inteligență artificială. Care sunt cerințele eliminatorii

Autoritățile române aduc drept argument creșterea masivă de energie estimată într-un orizont de timp de zece ani pentru a atrage din piață un investitor cu un capital și proiecte livrate semnificative pentru a construi „gigafabrica” de inteligență artificială.

„Deși se preconizează că consumul intern de energie va rămâne relativ constant datorită investițiilor bazate pe tehnologii cu eficiență ridicată, se estimează că producția de energie din România se va dubla până în anul 2035, atingând 40 GW, creștere generată în proporție de 80% de noi capacități din surse regenerabile, potrivit Strategiei Energetice a României 2025–2035”, arată documentul detaliat atașat în cadrul procedurii anunțate miercuri, respectiv lansarea expresiei de interes pentru selecția unui lider de consorțiu pentru Black Sea AI Gigafactory.

„O inițiativă strategică de infrastructură de calcul”

Astfel, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), anunță lansarea unei Expresii de Interes (EOI) pentru identificarea și preselectarea unui Lider de Consorțiu în vederea dezvoltării, structurării și implementării proiectului Black Sea AI Gigafactory în România.

Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura AI de nouă generație, potrivit comunicatului transmis miercuri.

„România are în derulare un program amplu și ambițios de investiții privind producerea de energie electrică în centralele nucleare, care prevede (1) prelungirea duratei de viață a Unității 1 a CNE Cernavodă cu încă 30 de ani, în urma unui proces de retehnologizare, (2) extinderea capacității CNE Cernavodă prin dezvoltarea a două noi unități nucleare, Unitățile 3 și 4, și (3) dezvoltarea de tehnologii nucleare inovatoare, prin implementarea unui reactor modular mic (SMR) de tehnologie NuScale la Doicești.

Astfel, dezvoltarea acestor capacități de producție de bandă va avea o contribuție deosebită la independența Sistemului Energetic Național al României, va consolida poziția acestuia în regiune și va sprijini tranziția energetică către neutralitatea climatică. În acest sens, participarea industriei nucleare la proiectul Gigafabrica de Inteligență Artificială de la Marea Neagră este importantă pentru susținerea programului de investiții la nivel național, contribuind la asigurarea unor surse de finanțare sigure și pe termen lung”, conform documentului detaliat.

Prin această EOI, Autoritatea Coordonatoare urmărește să identifice entități interesate și calificate, care dețin experiența, soliditatea financiară și capacitatea strategică necesare pentru a conduce pregătirea Proiectului, a constitui și coordona un consorțiu adecvat și a sprijini dezvoltarea unui concept de investiție credibil, scalabil și implementabil, în conformitate cu legislația română și a Uniunii Europene aplicabilă, arată inițiatorii.

În această etapă, EOI reprezintă un demers inițial de consultare a pieței și de preselectare. Scopul său este identificarea unui Lider de Consorțiu cu o capacitate și credibilitate demonstrate pentru un proiect de această natură și anvergură. În consecință, Autoritatea Coordonatoare nu solicită în această etapă un design tehnic final, o componență finală a consorțiului, o structură finală de investiții sau angajamente ferme de finanțare.

„Părțile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare care să acopere, cel puțin, o fază inițială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare orientativă privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea și livrarea proiectului. Orice astfel de informații transmise în această etapă vor fi considerate neangajante și vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării”, au transmis oficialii.

Bonitate financiară

Potrivit documentului citat, solicitanții vor furniza intervale orientative și ipoteze pentru pachetul investițional la care se gândesc, valorile nefiind însă obligatorii, ci prezentate doar în scop de comparabilitate.

Solicitanții sunt așteptați să identifice și să cuantifice orice contribuție financiară și/sau alt sprijin guvernamental solicitat pentru proiect (dacă există), inclusiv forma, valoarea și calendarul acestuia. Astfel de solicitări vor fi evaluate din perspectiva necesității, proporționalității, raportului calitate-preț și a conformității cu normele UE aplicabile privind ajutorul de stat și cu considerațiile relevante de contabilitate națională, se arată în documente.

Cerințele eliminatorii prevăd ca liderul de consorțiu (sau societatea-mamă ultimă a acestuia) să demonstreze capitaluri proprii de cel puțin 500 milioane de euro, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate (sau a raportului anual / raportării bursiere disponibile public care conține astfel de situații auditate) pentru ultimii ani fiscali disponibili.

De asemenea, liderul de consorțiu va demonstra o investiție (CAPEX agregat) de cel puțin un miliard de euro în cadrul unor proiecte comparabile livrate și/sau finanțate, în orice rol de dezvoltator, contractant EPC/DB, integrator, operator, sponsor (direct sau prin filiale).

Termen-limită pentru depunerea documentelor este peste două luni, respectiv pe 14 iunie.

