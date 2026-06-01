BCE se teme că „pasta de dinți” a început să iasă din tub: „Riscul ca inflația să se dezancoreze este în creștere”

Acum însă, BCE (cel puțin o parte a acestuia) pare să își revizuiască poziția și să considere fenomenul drept un risc mult mai serios. Un membru al Comitetului Executiv – cei care iau deciziile în cadrul BCE – a rostit deja „cuvintele interzise”: există riscul ca așteptările privind inflația să se dezancoreze, scrie El Economista.

Acest risc este unul dintre cele mai temute de băncile centrale. Când așteptările inflaționiste se dezancorează, situația devine similară cu pasta de dinți care iese din tub – readucerea prețurilor la normal devine extrem de dificilă.

Astfel, nu mai poate fi ignorat impactul inflaționist al războiului din Iran, întrucât presiunile asupra prețurilor se extind dincolo de sectorul energetic și cresc riscurile ca așteptările inflaționiste să se desprindă de ținta oficială, potrivit Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv. În prezent, inflația în zona euro s-a stabilizat la 3,2%, cu 1,2 puncte procentuale peste obiectivul de 2%.

Riscul ca inflația să rămână persistent peste acest prag crește pe măsură ce prețul petrolului (aproape de 100 de dolari) se transmite de-a lungul lanțurilor de producție și ajunge în prețul final al bunurilor și serviciilor.

De ce se dezancorează inflația?

Pagubele aduse infrastructurii energetice și lanțurilor globale de aprovizionare au modificat deja dinamica prețurilor într-un mod mai durabil, ceea ce înseamnă că factorii de decizie ar putea fi nevoiți să intervină chiar dacă conflictul s-ar încheia imediat, a declarat Schnabel luni, în cadrul unei conferințe a Băncii Coreei la Seul.

„Nu mai putem ignora acest impact”, a afirmat Schnabel, considerată de mulți drept una dintre cele mai ferme voci din BCE în materie de politică monetară. Riscul ca așteptările inflaționiste să se dezancoreze este în creștere, potrivit agenției Bloomberg.

Dezancorarea așteptărilor inflaționiste este unul dintre cele mai mari riscuri pentru o bancă centrală, deoarece înseamnă că agenții economici – companii, angajați și investitori – nu mai cred că inflația va reveni la ținta oficială de 2% și încep să anticipeze creșteri ridicate ale prețurilor pe termen lung.

În aceste condiții, inflația începe să se autoalimenteze: companiile cresc preventiv prețurile, angajații cer salarii mai mari, iar investitorii solicită dobânzi mai ridicate pentru a-și proteja puterea de cumpărare.

Se creează astfel o spirală inflaționistă care face controlul prețurilor mult mai dificil. În acest scenariu, băncile centrale sunt nevoite, de regulă, să majoreze dobânzile mult mai agresiv, ceea ce poate duce la recesiune, reducerea creditării și tensiuni financiare. Din acest motiv, menținerea așteptărilor inflaționiste „ancorate” este esențială.

Declarațiile lui Schnabel întăresc poziția exprimată anterior, când aceasta a sugerat că o majorare a dobânzilor ar putea avea loc la ședința BCE din 10-11 iunie. Piețele anticipează deja această măsură, în timp ce autoritățile rămân prudente în privința ritmului viitoarelor creșteri, din cauza incertitudinilor economice generate de conflict.

Prudență în cadrul BCE

Deși majoritatea oficialilor rămân rezervați în privința evoluțiilor după luna iunie, pe fondul încetinirii economiei, Gediminas Simkus, ministrul Economiei din Lituania, a declarat că o a doua majorare a dobânzilor este „mai mult decât probabilă”, fără a preciza momentul exact.

Schnabel a subliniat că este prea devreme pentru a stabili câte majorări vor fi necesare și că deciziile vor depinde de evoluția datelor și de situația din Orientul Mijlociu.

„Este prea devreme pentru a spune că va fi un anumit număr de creșteri și că acesta va fi suficient. Trebuie să vedem ce se va întâmpla”, a spus aceasta.

Ea a explicat că actuala criză diferă de cele energetice anterioare, deoarece începe să funcționeze tot mai mult ca o criză de cerere globală, crescând simultan costurile de producție la nivel mondial.

Chiar și China dă semne de inflație

Creșterea presiunilor asupra prețurilor producătorilor din China și din alte economii ar putea fi transmisă în lanțurile globale de aprovizionare, alimentând inflația bunurilor după o perioadă îndelungată de stabilitate a prețurilor produselor manufacturate, a avertizat Schnabel.

„Observăm la nivel global o creștere a presiunilor pe lanțurile de producție”, a concluzionat aceasta. „Acest lucru va genera presiuni inflaționiste în aproape întreaga lume.”