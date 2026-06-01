Guvernatorul Băncii Portugaliei spune că BCE trebuie să acționeze în privința inflației cât mai curând posibil

Un oficial al Băncii Centrale Europene spune că BCE trebuie să acționeze rapid împotriva inflației, pentru a evita probleme economice mai grave.
Nițu Maria
01 iun. 2026, 06:00, Economic
Banca Centrală Europeană trebuie să intervină cât mai repede în problema inflației, a declarat sâmbătă Alvaro Santos Pereira, membru al Consiliului de Guvernare al BCE și guvernator al Băncii Portugaliei, într-un interviu acordat postului portughez Antena 1.

Potrivit acestuia, inflația rămâne principala preocupare a instituției, iar deciziile trebuie luate rapid pentru a nu declanșa efecte economice mai grave, scrie Reuters.

„Preocuparea noastră în acest moment este inflația; trebuie să analizăm datele cu mare atenție. Dar cred, de asemenea, că, analizând ce s-a întâmplat în trecut, trebuie să acționăm cât mai curând posibil, pentru a evita un impact secundar mai mare”, a declarat Pereira.

Oficialul BCE a mai făcut câteva precizări și în privința riscului unei spirale inflaționiste și a spus că preferă măsuri rapide și sigure.

„Când există o spirală inflaționistă, prefer să acționăm rapid și decisiv”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă susține o majorare a dobânzii la următoarea ședință a BCE, programată luna viitoare, Pereira a evitat să răspundă.

„Vom avea noi estimări BCE și date din diferite țări, vom analiza ce se întâmplă cu prețurile și apoi vom lua o decizie”, a spus el.

