Guvernatorul Băncii Portugaliei spune că BCE trebuie să acționeze în privința inflației cât mai curând posibil

Banca Centrală Europeană trebuie să intervină cât mai repede în problema inflației, a declarat sâmbătă Alvaro Santos Pereira, membru al Consiliului de Guvernare al BCE și guvernator al Băncii Portugaliei, într-un interviu acordat postului portughez Antena 1.

Potrivit acestuia, inflația rămâne principala preocupare a instituției, iar deciziile trebuie luate rapid pentru a nu declanșa efecte economice mai grave, scrie Reuters.

„Preocuparea noastră în acest moment este inflația; trebuie să analizăm datele cu mare atenție. Dar cred, de asemenea, că, analizând ce s-a întâmplat în trecut, trebuie să acționăm cât mai curând posibil, pentru a evita un impact secundar mai mare”, a declarat Pereira.

Oficialul BCE a mai făcut câteva precizări și în privința riscului unei spirale inflaționiste și a spus că preferă măsuri rapide și sigure.

„Când există o spirală inflaționistă, prefer să acționăm rapid și decisiv”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă susține o majorare a dobânzii la următoarea ședință a BCE, programată luna viitoare, Pereira a evitat să răspundă.

„Vom avea noi estimări BCE și date din diferite țări, vom analiza ce se întâmplă cu prețurile și apoi vom lua o decizie”, a spus el.