Prima pagină » Social » O companie de transport repornește ruta 666 cunoscută drept „drumul către iad”

O companie de transport repornește ruta 666 cunoscută drept „drumul către iad”

O companie de transport a decis să repornească ruta 666 cunoscută drept „drumul către iad”. Este vorba despre faimoasa rută din Polonia care leagă Cracovia de Peninsula Hel. Transportul pe ruta menționată a fost oprit în 2023 în urma protestelor unor grupuri religioase.
O companie de transport repornește ruta 666 cunoscută drept „drumul către iad”
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
31 mai 2026, 18:44, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O companie de transport reînvie faimoasa rută „drumul spre Hel” a Poloniei, potrivit Euronews. FlixBus a decis să reia traseul 666 către Peninsula Hel din Polonia care a fost întrerupt în urmă cu trei ani.

Vestea reintroducerii numărului 666 a stârnit imediat un interes puternic din partea polonezilor. Nu este vorba doar despre o nouă legătură, ci și despre revenirea uneia dintre cele mai cunoscute rute din Polonia. Noul serviciu 666 va lega Cracovia de Peninsula Hel, trecând prin Varșovia și prin cele mai populare stațiuni din regiune.

Drumul către Hel

În trecut autobuzul de pe traseul 666 a fost operat de o altă companie. Acesta a devenit cunoscut ca urma a unui joc de cuvinte: numele orașului Hel sună precum cuvântul „iad” în engleză, iar numărul 666 este asociat cu cel al diavolului.

De-a lungul timpului, turiștii au făcut fotografii ale autobuzelor, au postat imaginile pe rețelele de socializare și au poreclit serviciul „autobuzul/drumul spre iad”.

În 2023, numărul autobuzului s-a schimbat din 666 în 669 în urma protestelor unor organizații religioase. De asemenea, s-a renunțat și la ruta de transport.

Traseul va primi indicativul vechi 666

În 2026, FlixBus a decis să refacă legătură cu indicativul original 666. Reprezentanții companiei nu au ascuns faptul că alegerea numărului a fost deliberată deoarece „este mai bine când o rută explică singură unde merge”.

Noua rută va avea curse zilnice în timpul sezonului estival. Plecarea din Cracovia va fi la ora 6:00, sosirea la Varșovia va fi în jurul orei 10:30, iar călătoria se va termina la Hel înainte de ora 20:00. Întreaga călătorie va dura între 13 și 14 ore.

Orașul Hel, situat în vârful Peninsulei Hel, este unul dintre cele mai vizitate locuri de pe coasta baltică a Poloniei. Originea numelui nu are nici o legătură cu porecla actuală. În limbile germanice vechi, cuvântul hel însemna dună sau deal de coastă.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan s-a extras din isteria lui Nicușor Dan în chestiunea dronei de la Galați
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
Libertatea
Electrocasnicele care îți măresc factura fără să îți dai seama. Cinci aparate pe care ar trebui să le scoți din priză mai des
CSID
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia