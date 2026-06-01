Cum s-a reașezat sistemul energetic național după repunerea în funcțiune a unuia dintre cele două reactoare nucleare de la Cernavodă

Unitatea 2 de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în seara zilei de sâmbătă, 30 mai, după ce s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, iar după creșterea graduală a producției, începând de sâmbăta, în jurul orei 20:00, a ajuns în prezent la capacitatea sa maximă, de aproape 700 MW, conform datelor în timp real ale operatorului național de sistem și transport al energiei electrice, Transelectrica.

Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, singurul operator de energie nucleară din țară, este deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei, cu o 82,49% din acțiuni.

Deconectarea s-a produs, după cum a anunțat Nuclearelectrica, în urma apariției unei disfuncționalități la un izolator aferent transformatorului de evacuare putere ceea ce a necesitat înlocuirea transformatorului Unității 2 CNE Cernavodă cu unul de rezervă și, implicit, o perioadă mai lungă de oprire având în vedere faptul că lucrările de înlocuire a transformatorului electric reprezintă o activitate complexă care implică izolarea, demontarea, relocarea transformatorului inițial, precum și testări complexe și calibrări ale noului transformator, în strictă conformitate cu normele industriei nucleare.

În plus, conform planului de oprire planificată stabilit și bugetat, Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026, astfel că Transelectrica anunța, pe 13 mai, într-un comunicat de presă, că Sistemul Electroenergetic Național întâmpina un grad ridicat de solicitare operațională, în contextul în care cele două unități nucleare de la CNE Cernavodă sunt oprite.

„În contextul indisponibilității temporare a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă, Sistemul Electroenergetic Național întâmpină un grad ridicat de solicitare operațională, specifică unor astfel de situații excepționale de funcționare. Specialiștii Operatorului de Transport și de Sistem, Transelectrica, în strânsă colaborare cu specialiști ai tuturor entităților operaționale din SEN, monitorizează permanent evoluția parametrilor SEN și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție – consum”, se arată în comunicatul emis miercuri.

Producție pentru necesarul de consum

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Dat fiind consumul redus și producția adaptată la prognozele unei zile de sărbătoare, Nuclear – producția reactorului în operare, cu cei 694 MW, reprezenta 16,56% din producția totală a României la orele prânzului.

La ora 12:15, consumul național era de 3.503 MW, în timp de producția era de 4.193 MW, diferența de 690 MW mergând la export.

Cea mai mare pondere, de aproape o treime, la miezul zilei era energie solară, cu 30,47% (1.277 MW), urmată de ape 27,08% (1.135 MW), nuclear 16,56% (694 MW), gaze, 13,03% (546 MW), cărbune, 11,24% (471 MW) și biomasă 1% (42 MW). Vântul asigura sub 1%, adică 0,62%, cu cei 26 MW generați în sistemul energetic național.