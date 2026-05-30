La Doicești, pe amplasamentul ales pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR), se derula o adevărată „întrecere socialistă” în urmă cu 74 de ani

Minireactoarele nucleare ar urma să ia locul fostei termocentrale de la Doicești, asta dacă decizia de investiție luată de companie se va concretiza.

Premierul Ilie Bolojan a criticat, pe 20 mai, într-o emisiune de televiziune, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, parte a parteneriatului strategic pe energie dintre România și SUA, ceea ce a stârnit reacții puternice printre politicieni.

Pe 13 februarie, premierul spunea că Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care urma să se construiască pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a trecut de o etapă, dar decizia de investiție de va lua după ce se vor găsi fonduri în acest sens.

Acționarii Nuclearelectrica aprobaseră atunci, cu peste 90% din voturi, adoptarea deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care folosesc tehnologia americană NuScale, pe locul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.

„Avântul constructorilor de la Doicești”

Dincolo de dezbaterile politice și decizia de investiție, amplasamentul de la Docicești a fost considerat cel mai potrivit Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

În urmă cu aproape 74 de ani, aici se construia termocentrala care între timp a fost scoasă din uz.

Un reportaj publicat în Scânteia, nr. 21 / nr. 2419 din 6 august 1952, număr preluat de Bibloteca Digitală a Bucureștiului, surprindea exact atmosfera epocii.

„DOICEȘTI (de la trimișii noștri speciali). Pe întreg șantierul termocentralei de la Doicești se desfășoară o activitate intensă. Avântați în întrecerea socialistă, harnicii constructori își continuă muncă pentru a termină noi și însemnate lucrări în cinstea zilei de 23 August și a proiectului de Constituție. Echipa maistrului Alișer, care lucrează la montarea podului înclinat ce leagă depozitul de cărbuni cu stația a două de sfărâmare, a obținut noi și însemnate succese în muncă. Podul înclinat a fost ridicat și centrat. Acum echipa lucrează la finisarea celor două capete de susținere. Instalația de desprăfuire a cărbunelui, terminată zilele trecute, a intrat în funcțiune și lucrează În bune condițiuni pentru alimentarea cazanului primului grup producător de energie electrică. În sala cazanelor a Început sudarea de înaltă precizie a țevăriei fierbătoare la cazanul nr. 2, care va intră în funcțiune odată cu al doilea grup producător de energie electrică. Alături de muncitorii și tehnicienii români, tehnicieni cehoslovaci desfășoară o muncă plină de avânt pentru executarea lucrărilor de montaj la turbină nr. 2. Montorul ceh Vilem Kobalcik și mecanicul român Ion Buda lucrează la montarea pieselor turbinei. Depășindu-și angajamentele luate în cinstea zilei de 23 August și a proiectului de Constituție, echipa de săpători a lui Ion Marin a terminat groapă fundației primului turn de răcire, adânca de aproape 5 m. În curând, în curtea uzinei se va înălța cel de al doilea coș de fum, care va deservi viitoarele grupe producătoare de energie electrică. Săpăturile au fost terminate. S-a turnat betonul, iar muncitorii fierari- betoniști din echipa comunistului Ștefan Berbulescu au terminat în cursul zilei de luni montarea armăturii. Pe locul unde se va amenaja depozitul de zgura și cenușă, munca manuală a sute de muncitori este înlocuită de două puternice excavatoare sovietice. Pretutindeni se instalează puternice becuri electrice care vor scălda noaptea uzina În lumina. În interior se fac ultimele finisaje, se pun geamuri, se execută tencuieli și pardoseli”, scriau jurnaliștii de la Scânteia acum aproape 74 de ani.

Ce presupune proiectul SMR

Cele șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale, însumează capacitate instalată de 462 MW, care echivalează cu aproape 70% a capacității instalate a unui singur reactor de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă (de 700 MW).

Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată. Vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.