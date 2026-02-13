Primele declarații ale premierului după decizia de investiție în proiectul SMR de la Doicești. „Estimarea mea este că n-o să vedem, să spunem, o investiție imediată”

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care urma să se construiască pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a trecut joi de o etapă, dar decizia de investiție de va lua după ce se vor găsi fonduri în acest sens, a declarat premierul Ilie Bolojan, ca răspuns la întrebarea unui ascultător al emisiunii de la Europa FM.

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat joi, cu peste 90% din voturi, adoptarea deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) care folosesc tehnologia americană NuScale, pe locul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, a anunțat, joi, compania la Bursa de Valori București, după ședința Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Investiție de „6-7 miliarde de dolari”

Cele șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale, însumează capacitate instalată de 462 MW, care echivalează cu aproape 70% a capacității instalate a unui singur reactor de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă (de 700 MW).

„Ieri, practic, conducerea Nuclearelectrica şi cea a ministerului au constatat că s-a terminat o fază, a doua, deci s-a terminat un studiu de fezabilitate care arată că ar putea exista condiţii în viitor pentru a se realiza această investiţie. Asta ar însemna că, în perioada următoare, vor trebui identificate – dacă se vor identifica – surse financiare pentru a se realiza această investiţie. Din câte reţin, este o sumă destul de mare, care înseamnă 6-7 miliarde de dolari şi, de asemenea, în planul de afaceri va trebui calculată formula prin care această energie, care s-ar produce, intră într-o zonă de consum. Ceea ce înseamnă că s-a anunţat, în fapt, închiderea acestei etape”, a declarat premierul, vineri, la Europa FM.

Potrivit comunicatului oficial, până în luna mai 2026, RoPower Nuclear (compania de proiect) va derula o serie de activități premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), care va dura aproximativ 15 luni, în urna căreia de va estima bugetul, se vor identifica contractorii și se va decide structura contractuală pentru contracte precum: Contractul Pre-EPC, prelungirea acordului de licență tehnologică cu NuScale; contracte privind evaluarea impactului asupra mediului. Numai pentru derularea acestei etape, bugetul prevăzut este de aproximativ 600 milioane dolari.

„Etapa de investiţii viitoare va trebui definitivată după ce se va găsi formula de finanţare. Având în vedere suma foarte mare de bani care trebuie acoperită, având în vedere complexitatea unor astfel de proiecte şi faptul că sunt la început, estimarea mea este că n-o să vedem, să spunem, o investiţie imediată. Astfel de investiţii durează 5-6 ani de zile”, a subliniat șeful Guvernului.

Premierul a apreciat că invențiile strategice de retehnologize a Unității 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 reprezintă proiecte mai fezabile.

„Din punctul meu de vedere, având experienţa anilor trecuţi, investiţia pe care o avem în curs – de modernizare a reactorului 1 de la Cernavodă şi de extindere cu două noi reactoare – este o investiţie care se bazează pe o tehnologie pe care am operat-o ani de zile, care este în piaţă şi unde există astăzi surse de finanţare, care ne fac să credem că acest proiect pe nuclear, care e o sursă bună de energie pentru România în anii următori, e mai fezabil decât această investiţie de tip nou″, a declarat șeful Executivului.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată. Vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.