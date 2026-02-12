România a luat decizia finală de investiție în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești. Pentru ce și cât va plăti statul în prima fază

Votul pentru aprobarea deciziei finale pentru proiectul SMR de la Doicești a fost dat după ce acest punct a fost inclus de statul român, prin Ministerul Energiei, pe ordinea de zi a AGA de joi.

Cele șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale, însumează capacitate instalată de 462 MW, care echivalează cu aproape 70% a capacității instalate a unui singur reactor de la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă.

Aprobarea adoptării Deciziei Finale de Investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești (Proiectul), în baza Studiului de Fezabilitate a Proiectului a fost decisă joi în prezența acționarilor reprezentând 92,97814% din capitalul social și 92,97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.433 voturi reprezentând 92,47335% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv:

259.353.433 voturi „pentru”

19.545.855 voturi „împotriva”

1.563.598 voturi „abținere”

0 voturi „neexprimate”

0 voturi anulate

Când ar începe construcția

Decizia luată joi înseamnă aprobarea finanțării, în prima fază, pentru unul dintre cele șase reactoare, urmând ca dezvoltarea celorlalte cinci să fie analizată ulterior, în funcție de performața acestuia, care ar fi primul astfel de reactor din lume construit cu tehnologia NuScale.

Mai concret, se va plăti pentru instalarea unei mini-unități de 77 MW, urmând să se determine bugetul, lista contractorilor, arhitectura contractuală, detaliile de finanțare, precum și graficul detaliat al etapei următoare, prin raportare la evoluția tehnologică a reactoarelor modulare mici.

Iulie 2033 ar urma să fie, conform documentelor, data de începere a operării comerciale pentru primul modul tip NPM li 2034 pentru întreaga centrală de 462 MW, termene care depind de acordurile comerciale pentru achiziția celorlalte 5 module NPM.

Propunerile votate se regăsesc în Nota privind supunerea spre aprobarea AGA a SNN a adoptării deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR):

„La nivelul RPN, în cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 4 scenarii, dintre acestea, scenariul recomandat de RPN este scenariul A1.3, scenariu care permite o repartizare mai echilibrată a riscurilor în cadrul proiectului. Inițial, vor fi disponibili doar 77 MWe (brut), până când primul NPM demonstrează că funcționează conform design-ului, iar restul modulelor vor fi achiziționate și puse în funcțiune. Astfel, scenariul A1.3, prevede oricare dintre cele două variante (i) numai primul modul tip NPM va fi achiziționat de RoPower, iar restul de 5 vor fi în responsabilitatea NuScale și vor fi plătite de RoPower numai după ce primul NPM va fi pe deplin operațional sau (îi) RoPower va achiziționa toate cele 6 module, dar cu obligația că NuScale să ramburseze integral costurile celor 5 module, dacă primul NPM nu va funcționa conform proiectului. Etapele-cheie prevăd dată de începere a operării comerciale pentru primul modul tip NPM în iulie 2033, iar pentru întreagă centrală în decembrie 2034, depinzând de acordurile comerciale pentru achiziția celorlalte 5 module NPM. Așa cum rezultă din Rezumatul Executiv rev. 1 (Anexă 2), pentru scenariul A1.3, RoPower recomandă adoptarea unei decizii de investiție condiționată, în linie cu lista de condiții prezentate în Anexă 3, dintre care, cea mai importantă fiind angajamentul NuScale pentru una dintre cele două opțiuni (i) sau (îi) de mai sus privind modulele 2-6”.

Ce costuri sunt estimate

Joi, acționarii au aprobat și derularea activităților necesare fazei Pre-EPC (Etapa 3 a Proiectului), iar în baza deciziei de investiție și a activităților/livrabilelor ce vor rezulta din etapa premergătoare pre-EPC (etapa 3), se va determina bugetul, lista contractorilor, arhitectura contractuală, detaliile de finanțare precum si graficul detaliat al etapei următoare, prin raportare la evoluția tehnologica a Reactoarelor Modulare Mici (SMR)

„Astfel, în perioada ce urmează (estimativ mai 2026), vom supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor propuneri cu privire la inițierea efectivă a fazei pre-EPC (etapa 3) și implicit a aprobării bugetului, strategiei de finanțare, încheierii contractelor și alte activități specifice acestei etape, pentru care estimăm la acest moment o durată de aproximativ 15 luni, iar bugetul prevăzut este de aproximativ 600 milioane dolari, se mai afirmă în documentele oficiale analizate de acționari înainte de vot.

Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Ministerul Energiei anunța pe 18 decembrie că sprijină continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate, implicit înainte unei decizii finale de investiție, care era prevăzută pentru acest an.

Cronologia proiectului

În septembrie 2024, Banca de Export-Import a SUA (EXIM) a aprobat un angajament financiar de până la 99 milioane de dolari în favoarea companiei RoPower Nuclear S.A. pentru finanțarea dezvoltării unui proiect nuclear la Doicești.

Conform datelor oficiale, proiectul Doicești va avea un impact semnificativ asupra economiei locale și naționale. Va crea aproape 200 de locuri de muncă permanente în centrală, 1.500 de locuri de muncă în etapa de construcție și 2.300 de locuri de muncă în producție.

În noiembrie 2020, directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, şi preşedintele şi directorul general al NuScale Power, John Hopkins, au semnat, la Glasgow, acordul pe baza căruia cele două companii vor coopera pentru construcţia unui reactor nuclear modular de mici dimensiuni (Small Modular Reactor – SMR) în România. Semnarea documentelor a avut loc după ce Administraţia SUA a anunţat că firma americană NuScale Power va construi în România un reactor nuclear modular de mici dimensiuni În septembrie 2020, compania NuScale Power a primit autorizarea în SUA pentru minireactorul său nuclear.

Ulterior, în aprilie 2022, NuScale a anunțat că încep procesul de fabricare a componentelor reactoarelor, compania coreeană Doosan Enerbility fiind aleasă pentru producția de echipamente principale pentru reactoarele modulare mici (SMR) NuScale.

Între timp, proiectul-pilot, din SUA, al NuScale a căzut, în noiembrie 2023, din cauza unor probleme de finanțare, lăsând astfel România în poziția de a fi primul stat din lume în care ar putea să fie amplasate aceste reactoare, la amplasamentul unei foste centrale de cărbune din Doicești, Dâmbovița, ales de compania de proiect, RoPower.

Centrala nucleară ar urma să aibă cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune planificată pentru finalul actualului deceniu. Proiectul este unul generațional care va produce energie curată, sigură și fără emisii de carbon în atmosferă și un punct cheie în angajamentul României de a-și tripla capacitățile de generare a energiei din surse nucleare, până în 2050, arată informațiile oficiale.