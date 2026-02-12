Regulă ciudată pe o insulă italiană: taxă de 500 de euro pentru sticlele de apă aduse de turiști

Regula se aplică pe insula Capri din Golful Napoli, potrivit Express. Autoritățile de pe insula care primește aproximativ 2,7 milioane de turiști pe an încearcă să reducă astfel efectele poluării. Totuși, regula este destul de puțin cunoscută turiștilor deși este în vigoare de ceva timp.

Toate obiectele de plastic de unică folosință sunt interzise pe insula populară. Pe listă sunt pungile, paiele și ustensilele de plastic. Cel mai dificil de respectat este regula privitoare la sticlele de apă.

Fiind o zonă din sudul însorit al Italiei, turiștii transportă sticle de apă. Cei prinși că au obiecte de plastic asupra lor, inclusiv sticle de apă, riscă o amendă de până la 500 de euro.

„Autoritățile insulei sunt din ce în ce mai îngrijorate de efectele creșterii numărului de turiști asupra populației locale și a mediului. În 2019, a intrat în vigoare o interdicție privind materialele plastice de unică folosință, interzicând pungile de plastic, paharele, ustensilele, sticlele de apă, paiele și chiar mixerele de cafea. Autoritățile au fost împuternicite să amendeze pe cei prinși când beau dintr-o sticlă de plastic cu până la 500 EUR, poate părea excesiv, dar este bine intenționat”, a declarat Simon Hood.

De ce a fost introdusă regula privind sticlele de plastic

Expertul a explica de ce au ales autoritățile locale să promoveze o regulă atât de dură.

„Capri nu este o municipalitate recunoscută din punct de vedere istoric pentru activitățile dedicate mediului. Insula este văzută ca un punct fierbinte cu vedete de cinema, celebrități și influenceri ceea ce a însemnat că multe dintre aceste preocupări au fost ignorate. Totuși, turismul de masă a cunoscut schimbări rapide și consistente în ultimii ani”, a spus Simon Hood.

Interdicția vizează în principal barurile și restaurantele, dar și pe turiștii care ajung pe insulă cu feribotul venind din Napoli.