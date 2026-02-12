Directorul BlueSpace Technology: „Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă”

Nici când vine vorba de înarmare și achiziția de echipamente militare, românii „nu vor produse românești”, ci vor produse „de firmă”, a declarat Constantin Pintilie, CEO al BlueSpace Technology, companie privată românească din industria de apărare, la podcastul „Frontier Defense” găzduit de G4Media.

„Românii nu vor produse românești, vor produse de firmă, ei nefiind de firmă”, a spus Constantin Pintilie. El spune că, în loc să investească în producție și cercetare în România, autoritățile aleg să cumpere produse scumpe și gata făcute din afară, în loc să investească în economia bazată pe producție.

Pintilie afirmă că firma lui a apărut ca o necesitate de a produce în România, pentru a opri „exportul” de ingineri și doctori.

BlueSpace Technology a fost înființată în 2016, are peste 180 de angajați și facilități de producție la Moreni, Bragadiru, Măgurele și Mangalia.

Compania este singura entitate privată acreditată NATO din Europa de Est pentru echipamente TEMPEST, care oferă protecție împotriva radiațiilor electromagnetice ce pot fi folosite pentru a recupera date.

Constantin Pintilie a criticat starea industriei locale de apărare, despre care el crede că este „doar de stat” și că nu există „decât pe hârtie și în bugetul statului”, fără capacitate reală de livrare la nevoie. El a criticat și sistemul de educație și institutele de cercetare care produc proiecte „bune la nimic”, fără transfer către economia reală.

VLAH, primul blindat 4×4 produs în România după Revoluție

BlueSpace Technology a dezvoltat VLAH, primul vehicul blindat 4×4 dezvoltat în România după Revoluție, împreună cu Uzina Automecanică Moreni, o filială a Romarm.

„VLAH este un bulgăre, o scânteie, prin care vrem să le transmitem decidenților politici și militari că se poate și în România”, a explicat Pintilie la podcastul „Frontier Defense”.

El a anunțat că există planuri pentru o linie de producție VLAH la Moreni cu o capacitate de minim 200 de mașini pe an.

„Credem noi că primul client va fi chiar Ucraina”

În podcast, Pintilie a vorbit și despre rolul AI în război: „Astăzi avem un război al dronelor. Toată lumea vorbește de drone. Este adevărat, dar cred că mâine vom avea un război al senzorilor. Senzorii vor dicta, îți vor spune, îți vor da o informație, [te vor avertiza despre] o amenințare timpurie și îți vor spune cum trebuie să te pregătești prin algoritmii pe care îi poți implementa într-un sistem complex de identificare și apărare”.

Constantin Pintilie a vorbit și despre planurile de viitor ale companiei după ce în ianuarie 2026 a câștigat patru contracte de furnizare de echipamente TEMPEST pentru NATO. BlueSpace Technology are un contract de transfer tehnologic cu o companie din Ucraina, iar produsele lor urmează să fie testate și utilizate în conflictul de acolo. „Credem noi că primul client va fi chiar Ucraina”, a spus el.

Pe termen mediu, obiectivul este de a deveni un jucător regional în următorii 5 ani prin schimb de tehnologie și achiziție de proprietate intelectuală.

Podcastul integral: