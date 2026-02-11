Prima pagină » Știrile zilei » Taiwan avertizează că întârzierea adoptării bugetului ar putea slăbi apărarea comună în fața Chinei

Atât președintele, cât și ministrul Apărării din Taiwan au avertizat că întârzierile suplimentare în adoptarea propunerii de suplimentare a bugetului de apărare cu 40 de miliarde de dolari ar putea crea „rupturi” în linia comună de apărare împotriva Chinei.
11 feb. 2026, 07:37, Știri externe

Președintele taiwanez Lai Ching-te, a cerut miercuri Parlamentului să aprobe majorarea cheltuielilor de apărare, notează Reuters.

Acesta a subliniat că state regionale precum Japonia, Coreea de Sud și Filipine își consolidează capacitățile de apărare. Președintele a mai susținut că subiectul apărării naționale ar trebui să fie unul de consens: „Apărarea națională, atât de strâns legată de securitatea națională, suveranitate și însăși supraviețuirea noastră, ar trebui să fie un domeniu în care ne unim și prezentăm un front comun în exterior”.

Opoziția, dominată de partidul Kuomintang a refuzat să aprobe proiectul președinteluI, întrucât formațiunea susține creșterea cheltuielilor pentru apărare, dar resping ideea de a semna „cecuri în alb”. KMT a făcut propuneri alternative  mai ieftine, care acoperă doar o parte din achizițiile de armament din Statele Unite. 

Ministrul apărării Wellington Koo a declarat miercuri că Taiwanul a purtat discuții intense cu Statele Unite privind nevoile sale militare și a subliniat rolul strategic esențial al insulei în lanțul de apărare din regiunea Indo-Pacific. 

„În Indo-Pacific, în special printre țările de-a lungul primului lanț insular, Taiwanul joacă un rol unic și critic, aproape predestinat. Nu vrem ca Taiwanul să devină ruptura în postura colectivă de descurajare din Indo-Pacific”, a declarat Koo. 

În luna noiembrie a anului 2025, președintele Taiwanului a propus creșterea bugetului de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru pentru perioada 2026–2033. În plus, în luna decembrie a anului trecut, Statele Unite ale Americii a aprobat un pachet record de vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai mare pachet furnizat de Washington.

