Săptămână de foc pentru liderii UE: summit economic în Belgia și Conferința de Securitate de la München

Obiectivul liderilor europeni este să găsească o cale prin care Europa să devină un actor global mai puternic într-o lume tot mai tensionată.

Zilele următoare vor arăta dacă „Europa se poate redresa și poate deveni cu adevărat unită, pe deplin matură și independentă”, a declarat pentru Politico fostul premier italian Enrico Letta. El a comparat momentul actual cu Tratatul de la Maastricht din 1992, care „a făcut din Europa ceea ce a devenit în ultimii 35 de ani”, spunând că „acum trebuie să facem același lucru”.

Săptămâna aceasta au loc mai multe reuniuni importante pentru UE. Miniștrii apărării se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții despre sprijinul pentru Ucraina, liderii europeni au un summit economic în Belgia, eurodeputații se reunesc la Strasbourg, iar la finalul săptămânii are loc Conferința de Securitate de la München.

Miniștrii Apărării discută sprijinul pentru Ucraina

Miniștrii Apărării din UE se întâlnesc miercuri la Bruxelles având pe agendă sprijinul pentru Ucraina.

La reuniune este așteptat ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, numit luna trecută, după ce a fost ministru al transformării digitale.

Fedorov urmează să prezinte cele „mai arzătoare” nevoi ale Ucrainei, potrivit unui oficial european citat de Politico.

Întâlnirea de miercuri ar trebui să însemne că „Europa se gândește urgent la un adevărat Plan B pentru propria securitate”, pe măsură ce Statele Unite se retrag treptat din rolul tradițional din alianța transatlantică, a declarat Fabrice Pothier, CEO al firmei de consultanță Rasmussen Global.

„Europa trebuie să fie capabilă să stea pe propriile picioare în eventualitatea în care vom fi lăsați să ne descurcăm singuri”, a spus el pentru Politico.

Summit economic al liderilor europeni

Liderii celor 27 de state membre se întâlnesc joi în Belgia, în localitatea Rijkhoven, pentru discuții despre economia UE.

Reuniunea are loc la castelul Alden Biesen, iar pe agenda sunt măsuri pentru creșterea competitivității: simplificarea regulilor, întărirea pieței unice și reducerea dependenței de materii prime critice din afara UE.

La summit participă și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care îi va informa pe lideri despre stadiul acordului comercial UE–SUA, iar Mario Draghi și Enrico Letta vor prezenta idei privind competitivitatea europeană.

Conferința de Securitate de la München

La finalul săptămânii are loc Conferința de Securitate de la München, unde sunt așteptați lideri și oficiali de rang înalt, între care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, secretarul de stat al SUA Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe agenda oficială sunt securitatea și apărarea europeană, precum și viitorul relației transatlantice. În discuții revine și întrebarea cât de mult se poate baza Europa pe propriile capacități de apărare, fără sprijinul SUA.

Mark Rutte a respins recent această idee în fața eurodeputaților.

Fabrice Pothier, CEO-ul Rasmussen Global, a spus că „agențiile de informații” ale Europei „ne spun în mod repetat că Rusia ar putea fi pregătită să atace un aliat european în timp ce Trump este încă în funcție” și a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită „să opereze independent și să desfășoare operațiuni militare complexe”.