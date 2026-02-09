Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro

Uniunea Europeană a anunțat înființarea programului Acțiune de Securitate pentru Europa (SAFE) în luna mai a anului trecut. De atunci, 19 state membre au transmis Comisiei Europene planuri naționale în care detaliază modul în care intenționează să folosească fondurile alocate, inclusiv liste cu armament și echipamentele pe care vor să le achiziționeze, scrie Euractiv.com.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei de apărare spun că informațiile nu ajung la producători. Directorul general al producătorului de armament de stat polonez PGZ, Jan Grabowski, a declarat pentru Euractiv că nu știe nici acum ce intenționează să cumpere autoritățile de la Varșovia.

„Nu știu ce este prevăzut în planul de investiții polonez”, a spus Grabowski, adăugând că PGZ nu este sigură ce proiecte și ce tipuri de echipamente ar putea fi finanțate prin împrumuturile SAFE.

Polonia este cel mai mare beneficiar al programului, cu o alocare de 43,7 miliarde de euro, aproape o treime din întregul pachet. Comisia Europeană a aprobat planurile Poloniei în luna ianuarie, împreună cu cele ale altor 15 state membre. Totuși, Polonia nu este singura țară în care industria de apărare așteaptă clarificări.

Patru surse din industrie, familiarizate cu discuțiile la nivel național și care au solicitat anonimatul din cauza caracterului sensibil al planurilor, au confirmat că producătorii de armament întâmpină dificultăți în a afla ce intenționează statele să cumpere în această etapă.

O a cincea sursă a adăugat că firmele din domeniu se bazează tot mai mult pe contacte informale din cadrul ministerelor apărării pentru a obține din timp informații despre nevoile capitalelor.

Presiuni pentru mai multă vizibilitate și planificare pe termen lung

Deși planificarea în domeniul apărării este în mod tradițional opacă, producătorii europeni de arme cer acum o mai mare transparență, care să le permită să se pregătească pentru volume mari de producție. Până în prezent, capitalele UE au făcut doar anunțuri limitate, insuficiente pentru ca industria să poată evalua ce contracte ar putea rezulta din programul SAFE.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat recent că Polonia intenționează să folosească o parte din fonduri pentru finanțarea unui nou sistem anti-drone, denumit SAN, un proiect național destinat prevenirii incursiunilor aeriene. În paralel, compania de stat bulgară VMZ a semnat în toamna trecută un acord cu producătorul german Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de praf de pușcă la Sopot, finanțată din partea Bulgariei din împrumuturile SAFE.

Nu este clar în ce măsură astfel de anunțuri răspund îngrijorărilor industriei, având în vedere că producătorii se pregătesc pentru ani întregi de producție. Companiile vor trebui să își extindă capacitățile industriale și să livreze echipamente într-un calendar strict, ceea ce presupune îndrumări clare din partea guvernelor.

„Companiile de apărare vor trebui să transforme rapid sume mari de împrumuturi în capacități militare, sub monitorizarea Comisiei”, a explicat Grabowski.

În plus, producătorii se confruntă cu cerințe stricte de conformitate tehnică în cadrul programului SAFE. Statele membre trebuie să transmită Comisiei descrieri detaliate ale produselor de apărare pe care intenționează să le achiziționeze, iar companiile trebuie să demonstreze, pe întreg lanțul valoric, că proiectele respectă criteriile de eligibilitate.

Între timp, Comisia Europeană trebuie să aprobe și planurile naționale depuse de Franța, Cehia și Ungaria, care sunt încă în discuție cu autoritățile naționale. Executivul UE a declarat săptămâna trecută că își finalizează evaluarea, deși inițial își propusese să aprobe toate cele 19 planuri până la sfârșitul lunii ianuarie.

După aprobarea Comisiei, Consiliul UE trebuie să valideze planurile înainte ca primele fonduri să poată fi debursate, un pas așteptat în luna aprilie.