Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și subliniază relația strânsă dintre cele două țări

Șeful statului român a postat pe platforma X un mesaj în care i-a adresat noului lider portughez „felicitări și cele mai bune urări” pentru alegerea sa în funcția de președinte al Republicii Portugheze. Nicușor Dan și-a exprimat convingerea că relația de prietenie dintre cele două țări va continua să se dezvolte, în beneficiul ambelor popoare.

În comunicat, președintele României a evidențiat bazele solide ale colaborării bilaterale. El a amintit patrimoniul cultural comun, afinitățile lingvistice specifice limbilor latine și legăturile strânse dintre cetățeni. De asemenea, a subliniat importanța cooperării în plan politic, economic și social, declarându-se deschis unei colaborări strânse cu noul lider de la Lisabona.

Alegerea lui António José Martins Seguro are loc într-un context european marcat de provocări comune. Totul este în schimbare, de la securitate și economie până la tranziția verde și cea digitală. Relațiile româno-portugheze au cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și prin inițiative bilaterale în domenii precum mobilitatea forței de muncă, educația și cooperarea culturală.

Comunitatea românească din Portugalia, una dintre cele mai mari din Europa de Vest, reprezintă un pilon important al acestei relații, contribuind la întărirea legăturilor dintre cele două state.

„Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a avansa cooperarea noastră excelentă”, a mai transmis Nicușor Dan, semnalând dorința unei continuități diplomatice și a unui dialog activ între București și Lisabona.