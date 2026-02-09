Prima pagină » Politic » Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și subliniază relația strânsă dintre cele două țări

Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și subliniază relația strânsă dintre cele două țări

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare noului președinte al Portugaliei, António José Martins Seguro, salutând victoria acestuia și reafirmând parteneriatul dintre România și Portugalia.
Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și subliniază relația strânsă dintre cele două țări
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Victor Dan Stephanovici
09 feb. 2026, 11:44, Politic

Șeful statului român a postat pe platforma X un mesaj în care i-a adresat noului lider portughez „felicitări și cele mai bune urări” pentru alegerea sa în funcția de președinte al Republicii Portugheze. Nicușor Dan și-a exprimat convingerea că relația de prietenie dintre cele două țări va continua să se dezvolte, în beneficiul ambelor popoare.

În comunicat, președintele României a evidențiat bazele solide ale colaborării bilaterale. El a amintit patrimoniul cultural comun, afinitățile lingvistice specifice limbilor latine și legăturile strânse dintre cetățeni. De asemenea, a subliniat importanța cooperării în plan politic, economic și social, declarându-se deschis unei colaborări strânse cu noul lider de la Lisabona.

Alegerea lui António José Martins Seguro are loc într-un context european marcat de provocări comune. Totul este în schimbare, de la securitate și economie până la tranziția verde și cea digitală. Relațiile româno-portugheze au cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și prin inițiative bilaterale în domenii precum mobilitatea forței de muncă, educația și cooperarea culturală.

Comunitatea românească din Portugalia, una dintre cele mai mari din Europa de Vest, reprezintă un pilon important al acestei relații, contribuind la întărirea legăturilor dintre cele două state.

„Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a avansa cooperarea noastră excelentă”, a mai transmis Nicușor Dan, semnalând dorința unei continuități diplomatice și a unui dialog activ între București și Lisabona.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Obiectul BANAL din bucătărie care îți scoate căldura din casă fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor