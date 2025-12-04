Nicușor Dan a vorbit cu președintele Coreei de Sud despre industria de apărare și energie nucleară

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Lee Jae Myung pentru apelul telefonic de joi dimineață, pe care îl consideră „un pas excelent în dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic solid”.

„Am purtat o discuție substanțială pe teme de interes reciproc pentru relațiile noastre și am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral și cele mai recente evoluții în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare. Prioritatea noastră principală este punerea în aplicare a prevederilor Declarației noastre comune privind consolidarea parteneriatului strategic și aducerea unei valori adăugate concrete în relațiile noastre bilaterale”, a spus Nicușor Dan, pe X.