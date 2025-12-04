Prima pagină » Politic » Nicușor Dan a vorbit cu președintele Coreei de Sud despre industria de apărare și energie nucleară

Nicușor Dan a vorbit cu președintele Coreei de Sud despre industria de apărare și energie nucleară

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o discuție cu omologul din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, despre parteneriatul dintre țările pe care le conduc, în special pe industria de apărare și energie nucleară.
04 dec. 2025, Politic

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Lee Jae Myung pentru apelul telefonic de joi dimineață, pe care îl consideră „un pas excelent în dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic solid”.

„Am purtat o discuție substanțială pe teme de interes reciproc pentru relațiile noastre și am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral și cele mai recente evoluții în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare. Prioritatea noastră principală este punerea în aplicare a prevederilor Declarației noastre comune privind consolidarea parteneriatului strategic și aducerea unei valori adăugate concrete în relațiile noastre bilaterale”, a spus Nicușor Dan, pe X.

