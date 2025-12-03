Nicușor Dan despre analiza Bloomberg privind apărarea României: „Țara are scenarii de apărare actualizate și coordonate cu NATO”

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut miercuri după-amiază o conferință de presă în cadrul căreia a abordat și subiectul pregătirii țării pentru eventuale situații de criză militară.

Întrebat despre analiza Bloomberg, care arată că România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii din partea Federației Ruse, Nicușor Dan a explicat dacă România ar fi pregătită pentru astfel de situații, prevăzute la nivelul CSAT (Consiliul Suprem de Apărare al Țării).

„Evident că există, chiar în legea apărării este prevăzut obligativitatea ca Ministerul Apărării, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Deci noi avem toate scenariile la zi, iar aceste scenarii sunt coordonate cu NATO tot timpul.”, a spus președintele României.

Președintele a declarat că România nu doar că deține planuri de apărare pentru diferite situații, dar acestea sunt permanent actualizate și discutate în contextul alianței NATO.

NATO a desfășurat în noiembrie, în România, exercițiul militar Dacian Fall, care a testat scenariul cel mai extrem pentru alianță, relatează Bloomberg.

Potrivit agenției, simularea a vizat „contracararea unei invazii ruse cu sprijin limitat din partea SUA”.

Reportajul Bloomberg arată că „alianța se pregătește de acum de cel mai rău scenariu posibil: să confrunte Rusia cu sprijin limitat din partea SUA, doar cu trupe europene, luptând în mare parte singure împotriva unei invazii ruse”.

Exercițiul, numit Dacian Fall, a reunit 5.000 de militari sub comandă franceză, organizați în două batalioane.

Un batalion a fost cel româno-european, care a inclus trupe din Macedonia, Portugalia și Polonia, iar celălalt, francez, în care au participat și belgieni.

„Exercițiul militar din noiembrie a oferit o privire asupra viitorului probabil al alianței, pe măsură ce președintele Donald Trump reduce desfășurările SUA în Europa. În linia defensivă naturală a munților Carpați, o desfășurare completă la nivel de brigadă de soldați europeni sub comanda franceză apăra continentul în mare parte fără ajutorul SUA. (…) Nu este nicidecum clar că europenii ar face față. Oficiali români și europeni, prezenți la exercițiul de la Cincu, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cât timp le-ar lua aliaților NATO să ajungă pe front. Din cauza constrângerilor legate de infrastructura de transport, acest lucru ar putea dura câteva săptămâni, au spus ei – lăsând forțele terestre ale României să respingă în mare parte singure un atac, pe măsură ce întăririle sosesc”, scrie Bloomberg.

Deși ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat după demonstrația militară din Transilvania că „europenii ar fi capabili să se apere singuri”, Bloomberg a observat că există o problemă.

„Exercițiul militar de la Cincu s-a concentrat pe luptele terestre, în care membrii europeni ai NATO sunt autosuficienți, dar chiar și aici, SUA au fost prezente, oferind controlul spațiului aerian și sprijinul logistic, care ar fi esențiale în orice conflict la scară largă. Când vine vorba de apărarea aeriană și antirachetă, de atacurile de precizie la mare distanță sau de informații, continentul încă depinde de americani”, a notat Bloomberg.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a asigurat România că „în cazul unui atac, aliații vor sări în ajutor”.