Nicușor Dan, reacție pentru Vladimir Putin: Declarațiile lui sunt pentru publicul intern

”Sunt declarații care, ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul Putin declară pentru publicul său intern. Așa cum 90% din ce declară lideri europeni declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică”, spune președintele Nicușor Dan.

Reacția șefului statului a venit după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți o amenințare fără precedent. Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți, a spus liderul rus. Declarația a fost chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se aflau la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina. Amenințarea a fost formulată în condițiile în care Putin nu este de acord cu unele solicitări ale europenilor privitoare la forma documentului.

Președintele rus a mai spus că europenii nu au o agendă pașnică și că au revendicări legate de războiul din Ucraina care nu sunt acceptabile pentru Rusia. Putin a tras concluzia că europenii împiedică administrația americană și pe Donald Trump în eforturile lor de a ajunge la un acord de pace prin discuții.