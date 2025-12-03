Alegeri Primăria Capitalei. Cine sunt candidații care s-au retras din cursa electorală până acum

Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, ce vor avea loc în data de 7 decembrie 2025, jocurile din scena politică se intensifică. Cu scopul de a direcționa voturile alegătorilor către un singur candidat, o serie de retrageri din cursa electorală a avut loc în rândul candidaților cotați cu scoruri mai mici în sondajele de opinie pentru Primărie.

Duminică, locuitorii Bucureștiului sunt chemați la urne pentru a pune ștampila pe candidatul favorit care să ocupe funcția de Primar General al Bucureștiului, pe o perioadă de aproximativ trei ani.

Candidații retrași din cursa electorală și-au declarat sprijinul pentru trei candidați care, conform ultimelor sondaje realizate, ocupă primele locuri în clasamentul voturilor.

Eugen Teodorovici, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat miercuri dimineață retragerea din cursă, declarând că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Eugen Teodorovici a avut o carieră îndelungată în PSD, ocupând funcțiile de ministru al Fondurilor Europene și ministru al Finanțelor în guvernele conduse de Victor Ponta și Viorica Dăncilă.

După demisia lui Dăncilă de la conducerea partidului în 2019, el a intrat în conflict cu noile structuri de conducere.

Anunțul său de retragere a fost făcut într-o conferință de presă organizată de Daniel Băluță pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei. El a declarat că își dorește să combine experiența sa la nivel național cu expertiza lui Băluță la nivel local.

„Vreau să aduc alături de omul care are experiență la firul ierbii experiența mea la nivel național; am fost ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene”, a declarat el.

Teodorovici a precizat că va fi semnat un protocol care va include principalele măsuri din programul său, asumate de Daniel Băluță. El a menționat, de altfel, că finanțarea pentru proiectele Capitalei nu va fi o problemă.

„Va avea resursele necesare pentru a realiza tot ce își propune și chiar mai mult”, a spus Eugen Teodorovici

Potrivit unui sondaj CIRA comandat de Vlad Gheorghe și publicat vineri săptămâna trecută, Eugen Teodorovici era cotat cu 2% din intenția de vot.

Alți doi candidați s-au mai retras

Eugen Teodorovici este al treilea candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei care s-a retras cu scopul de a sprijini un alt candidat.

Fostul europarlamentar, Vlad Gheorghe, a anunțat marți dimineață că se retrage din cursa electorală în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

„După mai multe discuții și analizarea împreună a tuturor studiilor sociologice disponibile, am constatat că candidata extremistă, cu legături și trecut în PSD, are șanse reale să ajungă la Primăria Capitalei. Ceea ce este responsabil să facem este să îl susținem pe Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâinile unor extremiști cu trecut în PSD”, a declarat Vlad Gheorghe.

Ambii candidați, Eugen Teodorovici și Vlad Gheorghe, vor figura însă pe buletinul de vot, din motiv că și-au anunțat retragerea după ce candidaturile au fost oficializate.

Vlad Gheorghe a intrat în cursa electorală ca independent.

Candidatura sa pentru Primăria Capitalei a început să fie discutată încă din momentul în care s-a afișat alături de președintele Nicușor Dan, în contextul campaniei pentru alegerile prezidențiale.

Vlad Gheorghe, de profesie jurist, are 40 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane din București (2004-2008) și a urmat un master în Drept Fiscal la Universitatea din București (2016-2017, fără susținerea disertației).

Parcursul său politic a început în 2015, ca voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), organizație care ulterior s-a transformat în USR, timp în care el a menținut o relație apropiată cu Nicușor Dan.

Acesta a ajuns în Parlamentul European pe listele USR PLUS pentru mandatul 2020-2024, ocupând locul rămas liber de Clotilde Armand, care s-a întors la București după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. Ulterior, în anul 2024, el și-a dat demisia din USR din cauza unui scandal intern.

Pe 21 noiembrie, Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, a anunțat primul că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Atunci, el a declarat că o susține pe Anca Alexandrescu, candidată independentă sprijinită de AUR și PNȚCD.

„Astăzi, de ziua mea, am decis să fac un cadou bucureștenilor. Îmi retrag candidatura în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a declarat Makaveli la Realitatea TV.

Decizia sa a fost apreciată pe rețelele sociale de președintele AUR, George Simion.

Alexandru Zidaru a devenit cunoscut pe TikTok după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, perioadă în care și-a exprimat public susținerea pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Ce spun sondajele

Un sondaj INSCOP Research, publicat în data de 20 noiembrie, arată că, dintre cei care și-au exprimat intenția de vot, adică 83,6% din eșantion, pentru alegerile de la Primăria Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

Cătălin Drulă, în schimb, se poziționează pe locul patru în acest sondaj, cu un scor de 11,6%, fiind depășit de Anca Alexandrescu.