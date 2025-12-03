Eugen Teodorovici se retrage din cursa electorală. Pe cine susține pentru Primăria Capitalei

„Daniel, mult succes! Ai tot sprijinul meu și încă o dată împreună o să vezi că și românii vor vedea, bucureștii vor vedea că lucrurile se vor întâmpla exact cum își doresc. Mult succes”, a afirmat Eugen Teodorovici, prezent la o acțiune a lui Daniel Băluță.

Teodorovici, fost ministru PSD, afirmă că va rămâne independent.

„Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii. De asta, astăzi, prezența mea asta aici, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național”, spune Eugen Teodorovici.

„Niciodată nu m-a auzit cineva că mă plâng de finanțare. Pentru că știința de a face bani pentru țară este o chestiune foarte importantă și am dovedit, prin măsurile luate de mine, că atât cetățeanul trebuie să fie respectat, cât și mediul de afaceri, fără de care nu se poate clădi o comunitate. Și atunci, cele două elemente, experiența lui Daniel, de primar, care nu cred că poate ceva să se mai spună că nu face, face lucrurile se întâmple, cu experiența mea de la nivel național, putem, așa cum Daniel a spus foarte bine, trebuie să creăm acea echipă care să facă ceea ce bucureștenii așteaptă de foarte mult timp. Deci este o competiție pentru bucureșteni, pentru București, dar și pentru întreaga țară, îmi trebuie să spun acest lucru. Pentru că este o discuție, este o bătălie, este lumea nemulțumită în stradă”, menționează Eugen Teodorovici.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat PSD la Primăria Capitalei, a efectuat o vizită de lucru pe şantierul pasajului Apărătorii Patriei.