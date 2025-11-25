Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei din 7 decembrie

La alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din data de 7 decembrie, alegătorii români vor primi un buletin de vot pe care vor aplica ștampila de vot.

Pozițiile de pe buletinul de vot pentru cei 17 candidați rămași în competiția pentru Primărie au fost stabilite prin tragere la sorți. Ordinea rezultată este următoarea:

Cătălin Drulă, USR Daniel Băluță, PSD George Burcea, POT Ciprian Ciucu, PNL Ana Maria Ciceală, SENS, URS PDF Liviu Gheorghe Florea, PNȚMM Gheorghe Macovei, PRM Oana Crețu, PSDU Mihai Lasca, PPR Rareș Lazăr, candidat independent Anca Alexandrescu, susținută de AUR Dan Trifu, candidat independent Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent Gheorghe Nețoiu, candidat independent Vlad Gheorghe, candidat independent Angela Negrotă, candidat independent Filip Titian, candidat independent

Pe buletinul de vot vor apărea atât numele candidaților, cât și însemnele electorale ale partidelor sau ale candidaților fără afiliere, pentru a ajuta la identificarea opțiunii de către alegători.

Inscripționat pe prima pagină a documentului este „Buletin de vot pentru alegerea primarului general al Municipiului București”, urmat de data de 7 decembrie 2025.

Acestea vor fi tipărite până cel târziu la data de 2 decembrie.

Modelul buletinului de vot urmează formatul stabilit în anexa 2 a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 8 din 2020, act care reglementează aspectul buletinelor utilizate la alegerile locale și include instrucțiuni privind forma ștampilei de vot.

Documentul folosit la alegerea Primarului General al Municipiului București, programată pentru 7 decembrie 2025, este conceput în conformitate cu normele legale referitoare la structura și prezentarea materialelor electorale.

Buletinul are dimensiunea A4, iar paginile din interior sunt rezervate exclusiv casetelor în care apar înscrise partidele politice, alianțele sau candidații independenți.

Fiecare pagină interioară include opt casete, tipărite paralel. Spațiul dintre acestea depășește diametrul ștampilei cu inscripția „VOTAT”. Casetele sunt numerotate cu caractere de mărimea 10.

Paginile sunt numerotate cu caractere de mărimea 12, începând cu prima pagină care conține casete și continuând până la ultima pagină imprimată. În situația în care numărul de candidați nu necesită folosirea tuturor paginilor prevăzute de pasul tipografic, cele rămase nefolosite nu sunt imprimate, ci doar numerotate.

Perioada de campanie este în desfășurare în aceste două săptămâni și se va încheia pe 6 decembrie la ora 7 dimineața. Scrutinul pentru alegerea Primarului Capitalei va avea loc duminică, în data de 7 decembrie.

Votarea oficială începe în data de 7 decembrie, la ora 07:00, iar urnele se vor închide la ora 21:00.

