Kelemen Hunor, despre rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei: Se știa că din trei doar unul va câștiga. Ar fi o greșeală să reluăm discuțiile

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat luni, seara, la Digi24, rezultatul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei. „S-a închis, asta e. Deci se știa că din trei doar unul va câștiga. Așa s-a și întâmplat, nu avea cum să câștige și Drulă, și Băluță, și Ciucu”, a spus Kelemen Hunor.
Diana Nunuț
15 dec. 2025, 21:40, Politic

Kelemen Hunor a fost întrebat luni seara, la Digi24, cum pică pentru Coaliția de guvernare rezultatul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, în urma cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a obținut victoria.

„S-a închis, asta e. Deci se știa că din trei doar unul va câștiga. Așa s-a și întâmplat, nu avea cum să câștige și Drulă, și Băluță, și Ciucu. A câștigat domnul Ciucu și cu asta s-a închis. Nu mai trebuie să dezbatem noi alegerile locale în continuare în Coaliție, că asta ar fi o greșeală să reluăm dezbaterile, discuțiile, ce a fost, cum a fost. Așa au luat decizia ceilalți colegi de-ai mei, fiindcă noi n-am avut candidat. Gata, acum e o treabă pentru București cum va fi gestionată”, a spus Kelemen Hunor la Digi24.

Kelemen Hunor: Situația era alta dacă altcineva ar fi câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei

Liderul UDMR a mai subliniat faptul că situația ar fi fost cu totul alta dacă ar fi câștigat altcineva cursa pentru fotoliul Primăriei Capitalei.

„Nu cred că USR sau colegii din PSD au fost extrem de fericiți de rezultat (de la alegerile pentru PMB – n.r.), fiindcă fiecare, când a plecat în această competiție, a plecat cu gândul de a câștiga. Nu vreau să intru, era sigur o altă situație dacă câștiga altcineva. (…) N-ar fi fost bine, dar mă rog. Ar fi fost mai rău”, a spus acesta. 

Kelemen Hunor a mai spus că acest scrutin trebuia organizat mai devreme, pentru a încheia toate subiectele până la sfârșitul anului.

Totuși, acesta subliniază că acum este „important să accelerăm noi deciziile politice care au fost amânate și undeva spre sfârșitul lunii ianuarie să avem dezbaterile pe legea bugetului, aprobată legea bugetului și în februarie să fie promulgată, publicată legea bugetului”.

După alegerile pentru Primăria Capitalei, Kelemen Hunor a mai spus că actuala coaliție „va funcționa, va rezista, dar într-adevăr trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod”.

Alegerile pentru Primăria Municipiului București au fost câștigate de liberalul Ciprian Ciucu, obținând 36,16% din voturile exprimate.

