Trump, despre pacea din Ucraina: „Suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”

Președintele Donald Trump a participat luni la o ceremonie de decernare a unor medalii în Biroul Oval. El a început prin a vorbi despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”, a spus Trump.

El a dezvăluit că a avut o discuție cu liderii europeni.

„Am avut o conversație foarte bună acum o oră cu liderii europeni pe tema războiului cu Rusia și Ucraina. Am avut o discuție foarte bună, lucrurile par să meargă bine, dar spunem asta de mult timp”, a explicat Trump adăugând că lucrurile „merg destul de bine”.

Donald Trump s-a referit la negocierile la care participă oficiali americani și europeni, inclusiv ucraineni.

„Avem un sprijin extraordinar din partea liderilor europeni, și ei vor să pună capăt. În acest moment, Rusia vrea să pună capăt. Problema este că toți vor să pună capăt și apoi, dintr-o dată, nu mai vor. Trebuie să-i punem pe aceeași lungime de undă, dar cred că funcționează… o discuție foarte bună”, a precizat Donald Trump.

Discuțiile de pace au loc la Berlin.