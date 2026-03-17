Nicușor Dan, întâlnire cu Mark Rutte la sediul Alianței Nord-Atlantice

Președintele României, Nicușor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, anunță Administrația Prezidențială.
Laura Buciu
17 mart. 2026, 19:39, Politic

Dan și Rutte vor discuta despre evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre.

În acest context, vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul României de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională.

Președintele Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei.

 

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
Gandul
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
O prăbușire majoră a piețelor este iminentă, avertizează economistul care a prezis criza din 2008
Libertatea
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor