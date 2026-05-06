Sistemul anti-dronă din Portul Constanța, testat în condiții reale

Portul Constanța a făcut publice detaliile incidentului și ale tehnologiei folosite pentru neutralizarea dronei. Comunicatul confirmă că sistemul a funcționat conform parametrilor.

Drona aparținea unor membri ai echipajului unei nave de croazieră. Verificările au stabilit că filmările aveau caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau zone sensibile.

Comandantul navei a informat echipajul și pasagerii despre interdicția utilizării dronelor în perimetrul portuar. Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române au fost notificate oficial.

Cum funcționează tehnologia anti-dronă

Sistemul a fost implementat de Rasirom. Se bazează pe tehnologia RF cyber-takeover – non-cinetică și non-distructivă. Nu bruiază comunicațiile legitime din zonă. Preia controlul dronei și o aduce la sol într-o zonă sigură predefinită.

Detectează omnidirecțional, la 360°, drone comerciale și de tip DIY. Identifică aeronava, localizează pilotul și exploatează protocolul propriu de comandă al aparatului.

Bruiajul clasic a fost exclus din start. Portul Constanța este o zonă densă de comunicații – VTS, AIS, GSM, comunicații navale. Un bruiaj nediscriminat ar fi periclitat siguranța navigației.

Ce urmează

Componenta de bruiaj este în curs de autorizare la ANCOM. Va fi activată după obținerea avizelor legale.

Sistemul va fi extins în toate porturile administrate de CN APM SA Constanța. Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră și un nod logistic strategic pentru mobilitatea militară aliată.