Cluj-Napoca: Dronă de 40.000 de euro pentru depistarea construcțiilor ilegale

Primăria Cluj-Napoca a achiziționat o dronă de aproximativ 40.000 de euro, care va fi folosită în principal pentru identificarea construcțiilor fără autorizație și monitorizarea șantierelor.
Maria Miron
05 mai 2026, 11:21, Social

Potrivit primarului municipiului Cluj Napoca, principalul scop al echipamentului este controlul urbanismului și sancționarea abaterilor.

„În primul rând, monitorizăm șantierele ilegale. Le vedem, le oprim și îi sancționăm pe cei care nu construiesc cu autorizație. De asemenea, verificăm șantierele aflate în derulare și urmărim modul în care sunt respectate regulile”, a declarat Emil Boc.

Monitorizare la evenimentele publice

Drona va fi utilizată și pentru supravegherea zonelor aglomerate, în special în timpul evenimentelor publice.

„Putem monitoriza marile evenimente pentru a ne asigura că cetățenii sunt în siguranță și pentru a vedea dacă este nevoie de intervenții suplimentare, inclusiv la meciuri sau alte manifestări”, a explicat edilul clujean.

Fără supraveghere individuală

Acesta a subliniat că utilizarea dronei se face în baza legislației în vigoare și nu vizează supravegherea persoanelor: „Nu filmăm oameni individual. Luăm decizii pe baza imaginilor pentru a ne asigura că sunt respectate regulile. Toate imaginile sunt înregistrate și stocate conform prevederilor legale, pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile, pe baza unui regulament aprobat de statul român”.

De asemenea, fiecare zbor este autorizat în prealabil. „Nicio ridicare de dronă nu se face fără aprobarea turnului de control și fără un traseu stabilit, activitatea desfășurându-se strict cu respectarea prevederilor legale”, a precizat Emil Boc.

Posibile utilizări viitoare

Primarul a menționat că tehnologia ar putea avea, pe viitor, și alte utilizări, inclusiv în situații de urgență sau pentru monitorizarea mediului.

„Vom putea monitoriza calitatea aerului, identifica arborii care prezintă risc și interveni mai rapid în situații de urgență. Dronele ar putea fi folosite pentru a transporta medicamente sau alimente în zone izolate, în caz de inundații sau alte catastrofe”, a explicat Boc.

„Orașele moderne nu se mai bazează doar pe infrastructură clasică, ci pe folosirea inteligentă a tehnologiei în interesul oamenilor și sub controlul acestora”, a mai declarat primarul.

Drona va fi utilizată preponderent de Serviciul control urbanism, imaginile urmând să stea la baza sancțiunilor în cazul abaterilor constatate.

