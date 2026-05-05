Poliția Ilfov, despre scandalul dintre familia lui Sorinel Puștiu și clanul din Chitila

În urma apariției unui articol scris de Gândul, în care familia lui Sorinel Puștiu ar fi terorizată de liderul clanului Chitila, poliția din Ilfov a trimis un comunicat de presă, în care explică ce s-a întâmplat.

Potrivit comunicatului, polițiștii din Chitila au primit o plângere, luni, de la o femeie în vârstă de 46 de ani, din București, cu privire la faptul că fiul acesteia, în vârstă de 26 de ani, ar fi fost amenințat telefonic de mai multe persoane din orașul Chitila, județul Ilfov.

Polițiștii au deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare și continuă cercetările, pentru stabilirea clară a situației și dispunerea măsurilor legale.

De asemenea, vor fi aplicate prevederile Legii 26/2024, cu ocazia prezentării și audierii bărbatului de 26 de ani, în numele căruia a fost depusă plângerea.

Sora lui Sorinel Puștiu s-a plâns că e amenințată

Sora interpretului de muzică lăutărească Sorinel Puștiu a depus o plângere, luni, la Poliția Orașului Chitila, în care a anunțat că este ținta unor amenințări venite din partea liderilor unui temut clan ilfovean, care i-ar fi solicitat o presupusă taxă de protecție. Pentru a-și intimida victima, membrii grupării ar fi folosit inclusiv pungi cu fecale și sticle cu urină, scrie Gândul.

Liliana Ene ar fi povestit polițiștilor ilfoveni că, în ultimele săptămâni, viața ei ar fi devenit un adevărat coșmar. Problemele ar fi început după ce fiul său, Richard, ar fi avut o relație de amiciție cu Nicușor Radu, zis Nicu Raicu, un lider interlop din orașul Chitila, asociat clanului Sadoveanu.